Ospedale di Lucca: in pensione la dottoressa Monica Mazzoni, il saluto dell'Azienda

Altre notizie brevi

lunedì, 19 novembre 2018, 17:30

A partire da questa settimana, addetti CTT Nord, riconoscibili mediante apposito cartellino esposto sul petto, chiederanno ai passeggeri di partecipare, con intervista diretta, alla Indagine di soddisfazione della clientela per l’anno 2018.

lunedì, 19 novembre 2018, 16:25

Mercoledì ore 17, alla Casermetta di Porta S. Maria sulle Mura, organizzata dall’Associazione “Cesare Viviani” verrà presentato il libro di poesie "Versi in Viaggio" (tra le righe libri) di Gianni Quilici. Giovanna Morelli , docente di arte scenica, introdurrà il libro, Martino De Vita, presiederà l’incontro e Sandra Tedeschi, leggerà...

lunedì, 19 novembre 2018, 15:03

Lucca, venerdì 23 novembre, incontro con Stefano Fassina e Moreno Pasquinelli. "La sinistra e il governo giallo-verde". L'Unione Europea vuol continuare ad imporre all'Italia la prosecuzione delle politiche di austerità. In caso contrario minaccia il commissariamento.

lunedì, 19 novembre 2018, 14:18

Si schierano dalla parte di Confindustria i vertici della Lega della provincia di Lucca. "Riteniamo sacrosante le parole del Presidente di Confindustra Toscana Nord Giulio Grossi; da troppo tempo la Toscana e purtroppo la nostra provincia sono penalizzate dalla mancanza di infrastrutture che le facciano finalmente fare il salto di...

lunedì, 19 novembre 2018, 13:52

Il "Presepe vivente di Ruota" è stato fra i protagonisti del "Corteo delle natività" che si è svolto sabato 17 novembre a San Miniato in provincia di Pisa. Una rappresentanza di figuranti dell'associazione capannorese assieme al consigliere comunale Davide Del Carlo ha partecipato alla sfilata composta da quasi 300 persone...

lunedì, 19 novembre 2018, 12:36

“Un sentito grazie”. Queste in sintesi le parole rivolte da suore, docenti e genitori alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno dato in questi anni alla Scuola dell’Infanzia della Divina Provvidenza di San Lorenzo a Vaccoli.

lunedì, 19 novembre 2018, 11:20

Mercoledì 21 novembre, alle ore 18.00, nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano nell'ambito della manifestazione 'I misteri della mente' si svolgerà l'incontro 'Dal bambino all'anziano: come promuovere la resilienza nelle persone' tenuto da Ersilia Menesini, docente di psicologia dello sviluppo e dell'educazione presso l'Università di Firenze.L'incontro, ad...

lunedì, 19 novembre 2018, 10:50

Il gruppo consiliare Lega Altopascio esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Panichi per la scomparsa del caro Danilo. "Ricordiamo con affetto e commozione la persona, prima dell'imprenditore che ha contribuito a fare la storia del nostro Comune, facendo conoscere il nome di Altopascio in tutta Italia, grazie alla sua...

lunedì, 19 novembre 2018, 10:32

"Crescita, ridistribuzione, welfare diffuso, società viva, aperta e partecipe sono tratti tipicamente toscani come il Chianti e la Ribollita, ma proprio come Chianti e Ribollita oramai sono caratteristiche riscontrabili in maniera diffusa solo in alcune aree della nostra Regione.

domenica, 18 novembre 2018, 19:45

Giovedì 29 novembre i Diavoletti ospiterà le Cento Cene per Slow Wine in una serata speciale in cui la tradizione della lavorazione del maiale incontrerà i vini selezionati dalla Guida 2019 e dal suo vicecuratore Fabio Pracchia.