Panchieri (Pd): "Caro-affitti, problema serio"

sabato, 17 novembre 2018, 11:23

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Storico del PD, interviene per mettere in risalto il problema del caro-affitti. "Belle le due pagine che La Nazione di oggi dedica alla tematica del commercio nel Centro Storico - commenta -, da cui emerge che il caro-affitti è davvero un problema serio. A chi ricorda che è il libero mercato a determinarne l'entità faccio presente che ciò è vero solo in parte. La politica esiste proprio per correggere le esagerazioni e le storture. Un aiuto verrà dalla introduzione della Cedolare Secca al 21 per cento anche sugli affitti dei negozi, ma la politica ha altri strumenti per "persuadere" la proprietà ad attenuare i propri appetiti. Nel Centro Storico ci sono attualmente aree svantaggiate in cui le attività artigianali e commerciali sono praticamente assenti. Perchè, allora, non pensare alla redazione di un piano particolareggiato in cui individuare tali aree e prevedere forme di detassazione almeno triennale dei tributi comunali e forme di incentivazione per i giovani al disotto dei 35 anni che vogliano aprire un negozio od una bottega? Ciò che non è più accettabile è che soltanto pochi possano permettersi di aprire un negozio e che la città diventi ostaggio delle grandi catene".