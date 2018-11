Panchieri (Pd): "Chiasso Barletti, un'iniziativa da cui imparare"

Altre notizie brevi

domenica, 25 novembre 2018, 12:56

Vendita natalizia a sostegno delle attività caritative del Sovrano Militare Ordine di Malta della delegazione di Pisa sabato 15 dicembre dalle 10 alle 19 e domenica 16 dicembre dalle 10 alle 19.00 a Lucca, a Palazzo Cittadella, in Via Burlamacchi nr.32. Ospiti dell’Atelier Ricci.

domenica, 25 novembre 2018, 09:42

Mercoledì 28 novembre alle 17.30, presso Sala Tobino a Palazzo Ducale, il professore emerito di fisica teorica dell'università di Roma "La Sapienza" Sergio Doplicher terrà una conferenza-lezione dal titolo “Arte e scienza, radici comuni“.L’ANPI Comitato provinciale e Comitato sezione intercomunale di Lucca , con il patrocinio dell’l’amministrazione comunale e provinciale...

sabato, 24 novembre 2018, 19:36

Venerdì 30 novembre, alle 17.30, alla biblioteca civica Agorà, avrà luogo la presentazione del romanzo L’uomo dall’impermeabile giallo, del geometra lucchese Alberto Di Riccio, già vincitore del secondo premio al concorso nazionale di prosa e poesia “Fazio degli Uberti” con il racconto Razzisti per caso e ora al suo esordio...

sabato, 24 novembre 2018, 17:08

Il liceo scientifico E. Majorana, partecipando al progetto regionale del treno della memoria, organizzato per il mese di gennaio, ha scelto di portare le sue classi quarte al campo di concentramento di Fossoli, in Emilia-Romagna; ed organizzerà nel mese di dicembre un’assemblea di riflessione sui diritti umani.

sabato, 24 novembre 2018, 16:43

Marcella Maniglia segretario Lega Lucca e Piana: "40 anni da quando il comune di Capannori è stato trasferito e ha raggiunto una forma di autonomia da Lucca che, a noi leghisti, piace tanto. Capannori e le sue 40 frazioni, le varie esigenze dei cittadini, che da Marlia a Colle di...

sabato, 24 novembre 2018, 08:50

Nuvenia aderisce per la prima volta al progetto Discovery for Good, l’iniziativa di corporate social responsibility di Discovery per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare un contributo concreto al miglioramento di una società aperta e totalmente priva di discriminazioni.

venerdì, 23 novembre 2018, 18:40

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord subito in azione, di fronte all’ondata di maltempo. Il personale consortile è infatti sul territorio, per rispondere alle segnalazioni che provengono dai cittadini. In particolare, al momento, gli operai sono intervenuti in via Dante Alighieri, in località Arancio, per la pulizia di una griglia...

venerdì, 23 novembre 2018, 18:11

Partiranno lunedì 26 novembre e si concluderanno entro il 2 dicembre i lavori di asfaltatura e abbattimento delle barriere architettoniche al marciapiede sulla corsia di uscita da piazzale Verdi che affianca l'area con gli stalli riservati al trasporto pubblico locale e che costituisce l'area di attesa per i viaggiatori.

venerdì, 23 novembre 2018, 16:46

Stamani l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha ricevuto una rappresentanza di tutti i sindacati medici che oggi hanno scioperato a livello nazionale per protestare contro il mancato finanziamento del contratto e la scarsezza di fondi per la sanità.

venerdì, 23 novembre 2018, 15:47

Sono circa 21 mila gli utenti capannoresi che in questi giorni stanno ricevendo da Ascit la bolletta di conguaglio per il 2017 che prevede una rata unica al 10 dicembre 2018. Di questi 18.394 sono utenze domestiche e 2.479 utenze non domestiche.