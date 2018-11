Porcari, si avvia il percorso per portare la diretta streaming delle sedute consiliari

Altre notizie brevi

venerdì, 30 novembre 2018, 12:42

Ecco la programmazione del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 1 al 15 dicembre. L'unico numero telefonico di riferimento per il Cineforum Ezechiele 25,17 è 3477377003.

venerdì, 30 novembre 2018, 11:25

"Sui possibili disagi che si potrebbero creare sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio, soggetta a lavori da gennaio - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario provinciale della Lega - siamo già intervenuti a suo tempo, auspicando che si adottino soluzioni tali da limitare il più...

venerdì, 30 novembre 2018, 11:07

"Mentre Manesini gira il territorio angosciato per promuoversi per le prossime elezioni comunali, i cittadini di Capannori sono lasciati al loro destino, demotivati nel costatare che la sicurezza ormai abbia abbandonato Capannori da tempo"- commenta il segretario della Lega locale, Marcella Maniglia."Ecco perché mi vedo costretta a ribadire l'appello al...

venerdì, 30 novembre 2018, 10:34

Domani, sabato 1° dicembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata per la lotta contro l'Aids, che continua ad essere un problema di salute pubblica globale. Da quando l'epidemia è partita, negli anni Ottanta, sono morte nel mondo 35 milioni di persone.

giovedì, 29 novembre 2018, 19:51

"Come Movimento giovanile della Lega di Lucca, ci associamo alla protesta del collegio docenti del Don Lazzeri-Stagi e agli studenti che hanno protestato questa mattina davanti alla Provincia per la situazione degli istituti scolastici". Esordisce così, in una nota, Christian Simonelli, responsabile provinciale dei Giovani della Lega che, poi, prosegue:...

giovedì, 29 novembre 2018, 19:47

Tra le iniziative collaterali dei “Puccini days”, sabato 1 dicembre alle 16 ci sarà una visita guidata alla Cattedrale di Lucca, luogo che può essere senz’altro definito “Pucciniano” per la presenza costante dei musicisti della famiglia Puccini che lì si sono succeduti per ben 124 anni quali organisti e Maestri...

giovedì, 29 novembre 2018, 19:46

"Giustizia lenta Giustizia negata". Questo è il titolo dell'incontro organizzato dal PSI provinciale di Lucca che si svolgerà sabato 1 dicembre presso la Sala dell'Alba in via San Nicolao a Lucca.

giovedì, 29 novembre 2018, 16:01

Martedì 4 dicembre, alle 21, presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese in via Urbiciani, 382 a San Concordio a Lucca si terrà un incontro sul tema “Conoscere i serpenti del nostro territorio”. Interverrà come relatore l’esperto Ivo Poli.

giovedì, 29 novembre 2018, 12:04

E' in programma sabato 8 dicembre al ristorante "La Nina" di Montecarlo il tradizionale appuntamento promosso dall'Associazione 50 & Più provincia di Lucca con il pranzo di Natale, aperto a tutti i propri iscritti e simpatizzanti.

giovedì, 29 novembre 2018, 11:31

Venerdì 30 novembre alle ore 21,00, nei locali dell'Oratorio "don Carlo Serafini" presso la chiesa vecchia di San Vito (Via Pesciatina), il Gruppo missionario parrocchiale ha promosso un incontro sul tema: Venezuela: una nazione in fuga. Testimonianze di una realtà invisibile.