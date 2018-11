Pranzo di Natale con la 50&Più: iscrizioni aperte

giovedì, 29 novembre 2018, 12:04

E' in programma sabato 8 dicembre al ristorante "La Nina" di Montecarlo il tradizionale appuntamento promosso dall'Associazione 50 & Più provincia di Lucca con il pranzo di Natale, aperto a tutti i propri iscritti e simpatizzanti. Il ritrovo è fissato per le 12,30, all'insegna della buona cucina, della musica e della solidarietà. Il presidente Antonio Fanucchi tiene a sottolineare come l'evento sia rivolto agli amici 50 & Più di tutto il territorio provinciale, dalla Valle del Serchio alla Piana di Lucca fino alla Versilia. Per maggiori informazioni e prenotazioni . che si chiuderanno mercoledì 5 dicembre - è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 0583/473170 (sede di Lucca); 0583/429961 (sede di Capannori); 0584/618654 (sede di Viareggio).