Premiate le classi per il progetto Ambientiamoci 2015-2018

Altre notizie brevi

sabato, 10 novembre 2018, 16:52

L'Ostello deve offrire una risposta ricettiva rivolta ad un turismo sostenibile, culturale, giovane magari pensando anche a realtà del terzo settore. Lo dichiara in un comunicato il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci il quale aggiunge:

sabato, 10 novembre 2018, 16:50

Un momento di confronto, conoscenza ed approfondimento, per capire insieme perché la proposta di legge Pillon, attualmente nel suo iter parlamentare, fa tutto, tranne aiutare le famiglie che affrontano il travaglio della separazione.

sabato, 10 novembre 2018, 16:20

"Un ringraziamento alle forze dell'ordine per aver tratto in arresto la banda di slavi accusati di diversi furti nella Versilia". Si affidano ad una nota i rappresentanti della Lega, Bramanti e Montemagni per commentare la notizia dell'arresto di due serbi e un croato indagati, tra le altre, per un furto...

sabato, 10 novembre 2018, 13:20

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, visti i disagi causati dal mancato ampliamento della Curva Ovest, oggi pomeriggio dalle ore 16 alle 18, gli abbonati che presenteranno un abbonamento di Curva Ovest e sono ancora sprovvisti del biglietto per la partita Lucchese - Pisa, potranno acquistarne uno di gradinata al...

sabato, 10 novembre 2018, 13:14

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, visti i disagi causati dal mancato ampliamento della Curva Ovest, oggi pomeriggio dalle ore 16 alle 18, gli abbonati che presenteranno un abbonamento di Curva Ovest e sono ancora sprovvisti del biglietto per la partita Lucchese - Pisa, potranno acquistarne uno di gradinata al...

sabato, 10 novembre 2018, 11:30

Lunedì 12 novembre alle 11, a Lammari, in occasione del 15° anniversario della strage di Nassirya, è in programma una cerimonia di commemorazione promossa dall'amministrazione comunale.

sabato, 10 novembre 2018, 09:49

C'è tempo fino al 28 novembre per accedere ai contributi 2018 messi a disposizione dal Comune di Lucca per le aziende agricole che acquistano biotrituratori. Queste macchine sono indispensabili per smaltire potature e sfalciature frutto dell'attività agricola; attraverso i processi di compostaggio sarà così possibile eliminare questi residui in modo...

venerdì, 9 novembre 2018, 21:14

Per i "Pomeriggi di cultura e d'amicizia", mercoledì 14 novembre, alle 16, nei locali del Centro Chiavi d'Oro, conversazione a cura di Simonetta Simonetti sul tema: "Onore e sacrificio - A cento anni memorie della Grande Guerra".

venerdì, 9 novembre 2018, 17:20

“Sventurata quella terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht nell’opera teatrale “Vita di Galileo” ma è doppiamente sventurata quella terra che pur avendone bisogno non ne ha”. Con una citazione, il Consigliere leghista Minniti chiede all’Amministrazione Comunale di farsi partecipe per la tragica scomparsa di qualche giorno fa...

venerdì, 9 novembre 2018, 17:07

Orti urbani "La Paduletta" di Altopascio: chi, come, quando? È questo il titolo dell'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale per lunedì 12, ore 20, in Sala Granai (piazza Ospitalieri): un incontro aperto al pubblico per sapere come funziona la gestione di un orto urbano, cosa sia possibile fare come cittadini, come poter...