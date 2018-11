Presidio di fronte alla stazione 'Non muri ma ponti'

sabato, 3 novembre 2018, 14:12

In occasione dei comics Aeliante, Amani Nyayo, Chiesa Valdese, Conpartecipo, Emergency Lucca, Osservatorio per la pace Capannori, ed altre associazioni hanno promosso un presidio dalle 9,00 alle 11,00 di fronte alla stazione per esporre lo striscione realizzato in occasione del G7 dello scorso anno con la scritta "NON MURI MA PONTI". Il senso dell'iniziativa sta nel rivendicare diritti umani per tutti e si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazione della società civile lucchese che giusto una settimana fa aveva organizzato l'incontro con don Biancalani della parrocchia di Vicofaro. A seguire ci sarà anche una mobilitazione sui temi del decreto sicurezza. Il messaggio di questa mattina, secondo gli organizzatori, ha voluto cogliere simbolicamente quanto sta avvenendo a Lucca in questi giorni: migliaia di persone fra cui tantissimi giovani vengono per i comics e grazie ai varchi entrano in città "superando" l'ostacolo delle mura urbane. L'apertura all'esterno e la messa a disposizione dei propri spazi concretizza un guadagno sia per gli uni (i lucchesi) che per gli altri (i visitatiri, gli "sttranieri").

Per informazioni Giovanni Bolognini 348 9792617