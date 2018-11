Progetto legalità, un film per le scuole superiori "Gramigna, volevo una vita normale”, per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti

Altre notizie brevi

mercoledì, 28 novembre 2018, 16:33

Proseguono, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori del primo lotto per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

mercoledì, 28 novembre 2018, 14:24

Quest'anno, la campagna di vaccinazione antinfluenzale sta funzionando molto bene. Tanto che in alcune aziende, ad appena un mese dall'inizio della campagna vaccinale, le scorte di vaccino (ordinate in base ai consumi dell'anno scorso) sono terminate o stanno terminando.

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:37

Sabato 1 dicembre alle 10, presso l'Auditorium di Via Pubblici Macelli 119 in Lucca avrà luogo la festa annuale dell'Associazione "Amici del Cuore". La manifestazione di quest'anno è l'occasione per trattare due ricorrenze di grande rilievo: i 40 anni della istituzione del Servizio Sanitario Nazionale e i 50 anni della...

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:22

Iscrizioni aperte per un nuovo corso gratuito finanziato dalla Regione Toscana finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze connesse alla promozione del turismo e delle strutture tramite canali web e social media. I posti a disposizione sono 10 – in caso di richieste maggiori verranno effettuate come da prassi prove di selezione...

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:49

A poche ore dall'approvazione del decreto Salvini, arrivano le prime manifestazioni di dissenso, i primi insulti e le rivendicazioni dei "diritti umani" che il decreto avrebbe cancellato. "Se ne faranno tutti una ragione" - esordisce Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana, che continua - " Il decreto era indispensabile...

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:25

"Per responsabilità anche dei governi nazionali che hanno ridotto in modo inaccettabile le risorse pubbliche destinate alla sanità, siamo di fronte al forte rischio di un progressivo deterioramento dello stato di salute dei toscani, a tanti cittadini che anche nella nostra regione risparmiano sulla salute o rinunciano totalmente a cure...

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:54

Alla Biblioteca Comunale decentrata ”M.Tobino” di Camigliano, alle 21 di venerdì 30 novembre, verranno presentati quattro illustri personaggi capannoresi e cioè: Elena Zareschi, Carlo Piaggia, Don Aldo Mei e Michele Ridolf. Elena Zareschi è stata una grande attrice di teatro e di cinema che ha lavorato con Albertazzi, Gasmann ecc,.

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:49

La consigliera comunale Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha presentato in consiglio una raccomandazione al sindaco per proporre un'iniziativa in vista della Giornata mondiale delle vittime della strada."Ho presentato richiesta all'amministrazione di attivarsi con una iniziativa semplice, poco costosa ma assolutamente efficace ed educativa - spiega la consigliera -.

martedì, 27 novembre 2018, 14:53

"Un plauso alle forze dell’ordine e agli investigatori attivi nell’operazione Oro Forte, che ha condotto oggi all’esecuzione di 33 misure cautelari e che vede coinvolti 44 indagati in presunte attività di furto, ricettazione, riciclaggio che pare avessero come punto di snodo esercizi ‘compro oro’ di Viareggio e Pietrasanta.

martedì, 27 novembre 2018, 13:57

In pagamento il bonus pari al 70 per cento della retta versata dalle famiglie dei bambini che nell'anno educativo 2017-2018 hanno frequentato gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali.