Programmazione Cineforum Ezechiele dal 1 al 5 dicembre

venerdì, 30 novembre 2018, 12:42

Ecco la programmazione del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 1 al 15 dicembre. L'unico numero telefonico di riferimento per il Cineforum Ezechiele 25,17 è 3477377003.

Sabato 1 dicembre ore 20.00 22.00

Domenica 2 dicembre ore 18.00 20.00

Lunedì 3 dicembre ore 21.00

Cinema Artè Capannori

CHESIL BEACH

di Dominic Cooke – GB, 2018 – 105′ con Saoirse Ronan, Emily Watson, Billy Howle

Sceneggiatura: Ian McEwan dal suo omonimo romanzo

Chesil Beach, il film di Dominic Cooke basato sul romanzo best-seller di Ian McEwan, racconta la storia dell'amore tra la ricca e ambiziosa violinista Florence (Saoirse Ronan) e il modesto e promettente storico Edward (Billy Howle), prigionieri dei tabù di un'epoca e delle convenzioni familiari e sociali nell'Inghilterra dei primi anni 60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale.

I due giovani si amano molto, ma alla vigilia della loro prima notte di nozze, il loro discorso amoroso non va oltre le parole. E in una zona remota della spiaggia di Chesil Beach, i due si troveranno ad affrontare le loro profonde differenze.

Martedì 4 dicembre 2018 ore 21.30

Cinema Astra Lucca – Il cinema ritrovato

L'APPARTAMENTO

di Billy Wilder – Usa, 1960 – 125' con Jack Lemmon, Shirley Mc Laine, Fred McMurray

5 Premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura, scenografia montaggio - Versione originale con sottititoli restaurata

Mescolare commedia e dramma è notoriamente difficile, ma L'appartamento lo fa sembrare facile. Come un Martini perfettamente dosato, il film ha quel tanto di emozione che basta a compensare il suo paralizzante caustico cinismo. Il risultato è uno dei film più amati e appaganti di Billy Wilder. Tra satira spietata e fascino esuberante, L'appartamento alterna momenti dolorosi come un pugno allo stomaco e scene esilaranti. Wilder prende la storia pruriginosa di un impiegato che per far carriera presta il suo appartamento ai superiori in vena di scappatelle e la trasforma in una sorprendente e sentita difesa della dignità umana. Jack Lemmon, mai così divertente e così commovente, è un uomo che fa del suo meglio per conformarsi a una cultura volgare, superficiale e spudoratamente sessista. Shirley MacLaine infonde un brio corroborante in colei che è una vittima di tale cultura, una donna che sembra prendere le distanze da se stessa esprimendo commenti taglienti sul proprio pathos.

Mercoledì 5 dicembre 2018 ore 21.30

Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca

Ingmar Bergman: ritratti femminili

L'IMMAGINE ALLO SPECCHIO

di Ingmar Bergman – Svezia, 1976 – 110' con Liv Ullmann, Erland Josephson

Jenny fa la psichiatra. Aspetta che il marito e i figli si assentino per tornare nella casa dei nonni, in cerca forse di se stessa. Quello che invece trova è un mondo angoscioso, dove i fantasmi dell'esistenza arrivano per tormentarla. Jenny si confida con un collega ma neanche questo sembra darle sollievo. Il titolo originale, Faccia a faccia, completa la citazione paolina iniziata in Come in uno specchio, cioè il superamento dei limiti dell'esperienza umana quando il volto di Dio sarà visio beatifica: «Videmus nunc per speculum in ænigmate, tunc autem facie ad faciem». Forse la più grande interpretazione di Liv Ullmann.