Promozione turistica attraverso social marketing: iscrizioni aperte

mercoledì, 28 novembre 2018, 12:22

Iscrizioni aperte per un nuovo corso gratuito finanziato dalla Regione Toscana finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze connesse alla promozione del turismo e delle strutture tramite canali web e social media. I posti a disposizione sono 10 – in caso di richieste maggiori verranno effettuate come da prassi prove di selezione scritte e orali – e le iscrizioni terminano il 7 dicembre. Il corso avrà una durata di 225 ore, 90 delle quali di stage. Il corso è rivolto a persone disoccupate, inoccupate o inattive. Per maggiori informazioni al riguardo e iscrizioni è possibile rivolgersi agli uffici di So. Ge. Se. Ter. Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara (referenti Andrea Giammattei, 0583/473126 – giammatteiandrea@confcommercio.lu.it; Sara Panattoni, 0583/473161 – panattonisara@confcommercio.lu.it).