Prorogata mostra sui periodici del '68

mercoledì, 21 novembre 2018, 09:15

Il termine della mostra di periodici del '68 è prorogato a sabato 24 novembre. '68... e non solo ! Il lungo '68 nei suoi periodici. Presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca (g.c.) fino a sabato 24 novembre sarà possibile visitare la mostra di alcuni dei numerosissimi periodici diffusi in italia tra gli anni '60 e '70 del Novecento e conservati dal Centro Documentazione di Lucca. Una occasione per ripercorrere o conoscere quegli anni, una occasione per conoscere il Centro Documentazione di Lucca.

Per informazioni: 3480078832