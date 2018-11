Raccolta PFU: extra target di Ecopneus e Ecotyre

Altre notizie brevi

venerdì, 9 novembre 2018, 17:20

“Sventurata quella terra che ha bisogno di eroi, scriveva Bertolt Brecht nell’opera teatrale “Vita di Galileo” ma è doppiamente sventurata quella terra che pur avendone bisogno non ne ha”. Con una citazione, il Consigliere leghista Minniti chiede all’Amministrazione Comunale di farsi partecipe per la tragica scomparsa di qualche giorno fa...

venerdì, 9 novembre 2018, 17:07

Orti urbani "La Paduletta" di Altopascio: chi, come, quando? È questo il titolo dell'iniziativa organizzata dall'amministrazione comunale per lunedì 12, ore 20, in Sala Granai (piazza Ospitalieri): un incontro aperto al pubblico per sapere come funziona la gestione di un orto urbano, cosa sia possibile fare come cittadini, come poter...

venerdì, 9 novembre 2018, 16:55

I Comitati Comunali e Provinciali dei partiti e liste civiche di Lega, FI, FdL, Svolta Comune hanno scritto un manifesto politico comune in vista delle prossime elezioni amministrative.

venerdì, 9 novembre 2018, 15:26

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato stampa del Popolo della Famiglia di Lucca a favore dell'introduzione del reddito di maternità. Dalla settimana prossima partirà sul territorio la raccolta delle firme per lapresentazione della legge di iniziativa popolare al Parlamento."Il Popolo della Famiglia di Lucca ha fatto parte della delegazione che ha...

venerdì, 9 novembre 2018, 15:19

In cerca dell'anima gemella sulle orme di Santa Gemma Galgani. Il 17 e il 18 novembre si daranno infatti appuntamento a Lucca alcuni "single cattolici". Durante i due giorni i partecipanti visiteranno i luoghi legati alla vita della mistica lucchese.

venerdì, 9 novembre 2018, 13:27

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

venerdì, 9 novembre 2018, 13:15

Una tecnologia fotonica per un'etichetta rivoluzionaria. E l'olio d'oliva non ha più segreti. E' il nuovo progetto nato da una collaborazione tra Italia e Israele, che chiama in campo l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" di Sesto Fiorentino rappresentato dalla dott.ssa Anna Grazia Mignani e dal dott.

venerdì, 9 novembre 2018, 13:09

Nell'ambito dei percorsi di pedagogia globale dedicati alle nuove consapevolezze promossi dal Comune di Capannori e dall'associazione Paideia, domani (sabato 10 novembre) alle ore 17.30 nella sala consiliare in piazza Aldo Moro a Capannori si svolgerà la conferenza "La relazione madre-bambino e l'importanza del contatto nei primi anni di vita"...

venerdì, 9 novembre 2018, 13:02

Andrea Recaldin, commissario Lega Provincia di Lucca, commenta l'attacco del vicesindaco di Porcari Franco Fanucchi all'esecutivo (in carica da quattro mesi) sul mancato arrivo dei fondi per la messa in sicurezza del Rio Leccio. "Ci sorprende - afferma - che un problema che a Porcari esiste da sempre e che...

venerdì, 9 novembre 2018, 12:15

Domani, sabato 10 novembre, alle ore 10 all'auditorium del centro sanitario di Capannori in piazza Aldo Moro si terrà l'incontro "La frontiera marina: testimonianze dell'Aquarius".Alessandro Porro, soccorritore dell'organizzazione non governativa internazionale Sos Méditerranée, parlerà della propria esperienza sulla nave, adesso ferma nel porto di Marsiglia perché senza bandiera, che dal...