Realizzati lavori di manutenzione straordinaria al sentiero delle cave di Matraia

Altre notizie brevi

giovedì, 15 novembre 2018, 19:04

Un ristoratore lucchese aveva ricevuto una bolletta di conguaglio dalla società per il consumo elettrico da 4 mila euro, e dopo averla pagata si è visto arrivare una nuova doppia bolletta da 8 mila euro. A questo punto ha deciso di non saldare il conto davvero troppo salato e si...

giovedì, 15 novembre 2018, 16:17

Fratelli d'Italia ha proceduto al rinnovo delle cariche dei rappresentanti territoriali che faranno capo al Presidente provinciale Marco Chiari:

giovedì, 15 novembre 2018, 14:08

Per oltre un mese, da lunedì 19 novembre a sabato 22 dicembre e comunque sino al termine dei lavori, chiude al traffico pesante il cavalcavia autostradale di via Fossanuova a causa di lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali programmati dalla Società Autostrade per l'Italia.

giovedì, 15 novembre 2018, 12:40

L’Associazione Terzo Millennio, attiva in città dal 1996 e da quasi 20 anni impegnata nella didattica nelle Scuole e per la popolazione adulta e anziana, come ogni anno, propone il nuovo ciclo di incontri di Arte Formato Famiglia, promossi in collaborazione con il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di...

giovedì, 15 novembre 2018, 10:36

Fabrizio Barsotti, artista lucchese, ricorda la figura del maestro Riccardo Benvenuti avanzando una proposta: "Perché il comune non organizza un premio di pittura a nome suo e alla memoria di Antonio Possenti che hanno portato a fare conoscere l'arte lucchese anche oltre i confini? Sarebbe un bell'omaggio dalla sua città. Pensiamoci".

giovedì, 15 novembre 2018, 10:17

E’ nata da poco “Tèlia”, Associazione di Promozione Sociale scaturita dall’entusiasmo di un gruppo di donne, che hanno accettato la sfida di mettere in gioco le proprie competenze, passioni e abilità per promuovere la crescita personale degli altri.

giovedì, 15 novembre 2018, 09:03

"Anche la Provincia di Lucca risponde presente all'iniziativa lanciata dal coordinatore regionale Susanna Ceccardi per dire no alla violenza sulle donne" Con queste parole il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin lancia la due giorni del Carroccio nella nostra provincia.

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:43

Martedì 20 novembre ore 21.15 al Cinema Astra di Lucca, nell'ambito del programma del Cineforum Ezechiele, verrà proiettato il corto Peccato capitale (Italia, 2018 - 10′) di Giuseppe Ferlito, tratto dal soggetto di Donatella Mascia vincitore della sezione corti del premio Racconti nella Rete 2018.

mercoledì, 14 novembre 2018, 22:42

Sabato 17 novembre alle 15.30, presso la Casermetta San Regolo, sopra l’Orto Botanico di Lucca, si svolgerà la conferenza a cura di Alessandro Landucci, riguardo al Regolamento CITES: piante che hanno bisogno del passaporto.Alessandro Landucci, socio A.Di.P.A., è laureato in Scienze Biologiche e appassionato di piante grasse.Ingresso liberoADiPA – Associazione...

mercoledì, 14 novembre 2018, 16:59

Il consigliere regionale Gabriele Bianchi e tutto il Movimento 5 stelle esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’artista Riccardo Benvenuti. Una grave perdita per la comunità lucchese. Ai suoi familiari va l’abbraccio di tutto il Movimento.