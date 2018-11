Recaldin e Montemagni (Lega): "Grazie ministro Salvini, la provincia di Lucca sarà più sicura"

domenica, 4 novembre 2018, 12:20

"Questo è solo l'inizio!". Ne sono sicuri i due esponenti del Carroccio a Lucca, Andrea Recaldin (nuovo commissario provinciale) e Elisa Montemagni (capogruppo Lega in Regione) che non nascondono la loro soddisfazione per l'annuncio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e rilanciano: "Questa per noi è una grande notizia e ringraziamo Matteo per la sensibilità dimostrata, ancora una volta, verso i nostri territori. Certo, il fatto che quella di Lucca sia la provincia più premiata, certifica anche il fatto che sia una delle più insicure della nostra Regione, come denunciamo da anni e come dimostrano i fatti di cronaca quotidiani".



"L'arrivo di nuovi Poliziotti, Carabinieri e Finanzieri per questa provincia – afferma Recaldin – dimostra quanto per la Lega e per Salvini siano importanti le esigenze dei cittadini e dei territori come quello della provincia di Lucca, dove continuano purtroppo ad imperversare episodi di microcriminalità".



Per la Montemagni "siamo davanti a un cambio di passo epocale per la nostra provincia e per la Toscana tutta. I nuovi uomini che rafforzeranno l'organico delle Forze dell'Ordine nelle nostre città tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, sono solo il primo passo del grande piano sulla sicurezza messo in campo dal nostro Matteo Salvini."