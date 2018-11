Recaldin (Lega): "I lucchesi non meritano il fondo della classifica, il Pd riconosca le sue responsabilità e si faccia da parte"

martedì, 20 novembre 2018, 14:08

"Lucca è una città splendida e la sua provincia è piena di bellezze, non è possibile farla cadere nel baratro." Commenta così Andrea Recaldin - neo Commissario provinciale della Lega - l'indagine pubblicata da "Italia Oggi" che vede la provincia di Lucca sprofondare al 66° posto (ultima in Toscana) quanto a qualità della vita. "Questo è un territorio ricco di arte, cultura e di bellezze naturali di valore inestimabile e il popolo lucchese è un popolo fantastico che certo non si merita questa brutta reputazione. Lo diciamo da tanto tempo: questa provincia non può continuare a sopportare una classe dirigente che umilia i cittadini senza valorizzarne invece i suoi tanti aspetti positivi. Undici posizioni perse in un solo anno sono una débacle preoccupante e anche il sindaco di Lucca farebbe bene a prendere atto della situazione e correre ai ripari piuttosto che contestare tale brutta classifica. Il PD ha fallito e questo è inequivocabile; per fortuna però c'è una possibilità di riscatto e le elezioni amministrative della prossima primavera saranno fondamentali per far sì che la provincia di Lucca si rimetta in cammino per raggiungere al più presto i fasti che merita. Massarosa e Capannori rinnoveranno finalmente le loro amministrazioni (insieme ad altri Comuni più piccoli ma non meno importanti); cominceremo da qui un lavoro che riporterà Lucca in posizioni più consone alla sua splendida realtà".