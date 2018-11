Ruba in un esercizio commerciale, arrestato

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:28

La consigliera comunale Silvia Del Greco ha lanciato qualche giorno fa, insieme ai consiglieri Jacopo Massagli e Francesco Lucarini, la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado'.

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:28

Una giornata in bici sul Serchio: per contribuire a rendere il fiume più fruito e più sicuro. L'appuntamento è per domenica 11 novembre, ed è organizzato dal gruppo "Noi che amiamo il Serchio", in collaborazione con "Escursioni personalizzate".

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:08

Sabato 10 novembre alle ore 18 nella sede di IGL- Associazione Arcobaleno in via del Bennero 1040 a San Marco è in programma la proiezione del film documentario 'Un paese di Calabria' di Shu Aiello e Catherine Catella.

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:28

Venerdì 9 novembre, alle ore 21, nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Tassignano per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione,...

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:37

Vestiti usati, ma anche scarpine, giochi, libri, e accessori. Domenica 11 novembre nella Sala Eventi di Incanto (via Romana, 750 – Arancio) c'è il MEMA, il primo mercatino delle mamme lucchesi, dove altre mamme potranno fare acquisti a buon mercato.

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:26

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:11

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico.

mercoledì, 7 novembre 2018, 10:26

Al via il corso di formazione “Verifiche e valutazione per alunni con Dsa e Bes: cosa fare”. Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto I.T.I.S Enrico Fermi, Via Carlo Piaggia, 160 Lucca. Il corso e’ aperto ai docenti della scuola secondaria di I° e II° grado.

mercoledì, 7 novembre 2018, 08:46

La biblioteca civica Agorà, nella ricorrenza dei cinquanta anni dal '68, organizza in collaborazione con il Centro di Documentazione di Lucca una mostra dal titolo “68 ...e non solo!”.. Nelle teche allestite all'interno degli spazi della biblioteca sarà possibile rivedere una serie di testate di periodici diffusi in Italia tra...

martedì, 6 novembre 2018, 17:24

Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”