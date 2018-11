Sabato a San Marco la proiezione del film documentario 'Un paese di Calabria' di Shu Aiello e Catherine Catella

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:08

Sabato 10 novembre alle ore 18 nella sede di IGL- Associazione Arcobaleno in via del Bennero 1040 a San Marco è in programma la proiezione del film documentario 'Un paese di Calabria' di Shu Aiello e Catherine Catella. Alla proiezione sarà presente Serena Gramizzi di 'Bo Film' la casa di produzione del documentario.In un paese calabrese svuotato dall'emigrazione è nata un'utopia. Riace, ha deciso di accogliere i migranti che sbarcano sulle coste italiane. Oggi le case abbandonate sono di nuovo abitate e nel paese è tornata la vita.Rosa Maria ha lasciato Riace, il suo paese natale, in un giorno d'estate del 1931 in cerca di fortuna in Francia. Da allora gli abitanti di Riace hanno visto le case abbandonate dagli emigrati coprirsi di edera e le terre impoverirsi. Hanno continuato a guardare il mare dalle loro colline, per ricordare i loro due patroni, Santi Cosma e Damiano, originari d'oriente. Un giorno da quel mare è arrivato un barcone su cui erano Bairam ed altri duecento profughi curdi. Le case degli emigrati d'inizio novecento sono state restaurate con l'aiuto dei nuovi migranti e date loro. Oggi gli abitanti del paese calabro si chiamano Roberto, Ousmane, Emilia, Mohamed, Leonardo, Taira. Il progetto «Futura», portato avanti dal sindaco Domenico Lucano, insieme ai migranti, è un esempio unico d'accoglienza. Gli abitanti non hanno molto ma s'inventano ogni giorno il loro destino comune. «Un paese di Calabria» svela l'infinita ciclicità dei flussi migratori, mostrando come quello che per alcuni è un problema, per altri è un'opportunità.La proiezione è gratuita e sarà seguita da un aperitivo. Per partecipare è necessaria la tessera dell'associazione che può essere sottoscritta prima dell'incontro. Per informazioni 371 1719514Serena Gramizzi, dopo una tesi sperimentale su Alberto Grifi e Giordano Falzoni discussa al DAMS di Bologna e anni di attività con l'associazione Videoinflussi (produzione di prodotti audiovisivi, l'ideazione e l'organizzazione del VolcanoFilmFestival – festival del cinema artigiano – a Riposto, Catania, e della 1a edizione di Across the Vision in Sardegna), fonda nel 2013 la casa di produzione Bo Film. La società di produzione sostiene la creazione di talentuosi registi (tra questi: Antonio Martino, Anna de Manincor | ZimmerFrei e Fabio Luongo) e collabora sia con associazioni del territorio come FUFILM, che con società internazionali.