Sabato all'auditorium Da Massa Carrara l'Orchestra giovanile Cavanis propone l'Età di Puccini

Altre notizie brevi

giovedì, 1 novembre 2018, 20:29

In occasione dell'inizio del processo di Appello presso il tribunale di Firenze L'Associazione Culturale quartiere San Concordio invita la cittadinanza a partecipare all'incontro con le Associazioni dei familiari delle vittime della strage di Viareggio “Il Mondo che Vorrei” e “Assemblea 29 Giugno” GIOVEDI' 8 NOVEMBRE alle ore 21 presso la...

giovedì, 1 novembre 2018, 16:28

I gruppi consiliari di Lucca Civica, Partito Democratico, Sinistra con Tambellini con un comunicato congiunto intervengono in merito all'atteggiamento di Bindocci (M5S) nei confronti del consigliere Gabriele Olivati

giovedì, 1 novembre 2018, 13:13

Confagricoltura lancia una sua app dedicata all'informazione sulle sue iniziative e attività sindacali.

giovedì, 1 novembre 2018, 13:10

"In riferimento all'arresto del giovane spacciatore, effettuato dai carabinieri di Lucca, tengo a ringraziare ancora una volta le forze dell'ordine, sempre attente alle esigenze dei cittadini e sempre pronte a garantire sicurezza e legalità". Questo il commento del segretario cittadino della Lega, Marcella Maniglia, che aggiunge: "Sicuramente non sarà dello...

giovedì, 1 novembre 2018, 10:33

Esposizione nello studio d'arte di Fabrizio Barsotti da sabato 17 novembre dalle ore 17-19,30 fino al 2 di dicembre in via del Fosso n153. Presenta le sue fotografie Monica Parisi

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:17

Un appello alla prudenza in considerazione dell'allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, e al rispetto delle norme di sicurezza. Lo fa l'assessore regionale ad agricoltura e foreste in vista dell'apertura della caccia al cinghiale, domani.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:46

Informiamo tutte le imprese che sabato 10 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Confartigianato Imprese di Lucca, si terrà un incontro sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per tutti, a partire dal 1 gennaio 2019.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:01

I disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Laura Tedeschi con l'autore e sceneggiatore Antonio de Rosa presentano domani, con la curatrice Rugiada Salom, il volume Mediavalle e Garfagnana Misteri e leggende alle 10 alla Caffetteria di Palazzo Ducale; alle 16 saranno allo stand di Lucca Junior al real Collegio per i...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:37

Un primo stanziamento di 500 mila euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana. Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:03

Per il campione paraolimpico Stefano Gori si succedono sempre con grande intensità impegni e manifestazioni che lo vedono sempre come importante protagonista. Dopo i numerosi successi avuti a CLESS dove ha conquistato quattro ori e ottenuti svariati record italiani sabato tre novembre sarà presente a Massa.