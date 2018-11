San Vito, un incontro sul dramma del Venezuela

giovedì, 29 novembre 2018, 11:31

Venerdì 30 novembre alle ore 21,00, nei locali dell'Oratorio "don Carlo Serafini" presso la chiesa vecchia di San Vito (Via Pesciatina), il Gruppo missionario parrocchiale ha promosso un incontro sul tema: Venezuela: una nazione in fuga. Testimonianze di una realtà invisibile. L'intento è quello di far conoscere e di approfondire le cause del dramma che si sta consumando, nell'indifferenza generale, in questa nazione dell'America Latina.

Secondo le stime dell'ONU, ogni giorno, in Venezuela oltre 5.000 persone tra uomini, donne e bambini sono costrette a fuggire dal loro paese e a cercare rifugio nelle nazioni limitrofe a causa del clima di insicurezza e di violenza che devono subire, per la mancanza di cibo e di medicinali e per l'impossibilità di accedere ai servizi essenziali.

All'incontro saranno presenti Luis Petit, già giudice in Venezuela e ricercatore all'Università di Pisa e due volontarie dell'Associazione "Venezuela in Toscana": Carmen Castellano e Lucy Lopardo.