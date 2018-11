“Scuola Aperta” alle scuole primarie di San Donato - Don Milani - Giusti

giovedì, 29 novembre 2018, 10:33

Sabato 1 dicembre i docenti dell’Istituto sono lieti di incontrare le famiglie nella giornata dell’OPEN DAY, per la presentazione del plesso ai genitori degli alunni che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria nell’anno scolastico 2019-20. E’ un momento importante di integrazione didattica in cui è prevista la visita guidata della scuola e l’illustrazione dell’ offerta formativa.

Sono organizzati workshop didattici guidati dagli insegnanti per permettere ai bambini di conoscere le attività della scuola.

Questi gli orari:

sabato 01 dicembre



Scuola S.Donato via villa altieri ore 15.00/17.00

Scuola Don Milani via matteotti ore 15.30/17.30

Scuola Giusti Via Don Minzoni ore 16.00/18.00



Per informazioni 0583584388, www.lucca3.gov.it