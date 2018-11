Scuole, Lega: "La responsabilità politica dei disservizi sulle scuole della Provincia è della Sinistra

giovedì, 29 novembre 2018, 19:51

"Come Movimento giovanile della Lega di Lucca, ci associamo alla protesta del collegio docenti del Don Lazzeri-Stagi e agli studenti che hanno protestato questa mattina davanti alla Provincia per la situazione degli istituti scolastici". Esordisce così, in una nota, Christian Simonelli, responsabile provinciale dei Giovani della Lega che, poi, prosegue: "Vorrei però ricordare a questo collegio docenti, oltre che agli studenti scesi legittimamente in piazza, come hanno tutto il diritto di protestare, proprio perchè la Provincia con le sue promesse da marinaio non si è dimostrata all'altezza della situazione, e non sono tutt'oggi in grado di gestire la questione sicurezza legata alle condizioni strutturali in cui versa il liceo artistico ormai da anni. Gli studenti hanno reagito nel rispetto della scuola e dei loro diritti, ma hanno anche giustamente optato per una protesta con lo scopo di far sentire la loro voce e il loro dissenso nel voler continuare a studiare in quelle condizioni. E' il caso però di precisare bene una cosa, ovvero che i disservizi legati alla scuole sono figli di riforme sulle province volute dalla sinistra, e che la presidenza della provincia è targata Pd. La riforma Del Rio, Ministro al tempo di Renzi, evidenzia ora tutta le sue criticità. Si vogliono difendere sempre i veri colpevoli del disagio che incombe sull'istruzione? O si può iniziare a guardare meglio, e insieme a chi ci rimette davvero (gli studenti) chiedere qualcosa di concreto alla provincia?".