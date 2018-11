“Scuole sicure”: denunciato uno studente altopascese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio

Altre notizie brevi

martedì, 13 novembre 2018, 14:24

Molte le calamità che stanno investendo in questi anni l’Italia. L’Istituto CAT “NOTTOLINI” dI Lucca, alla luce di questo e preso atto che il territorio lucchese, per la sua caratteristica morfologica, dimostra di avere sempre più bisogno di interventi a tutela dell’ambiente nel rispetto delle necessità e delle attività esistenti...

martedì, 13 novembre 2018, 12:29

Giovedì 15 novembre alle ore 17.30 ad Artè, nell'ambito della rassegna 'Una spina nel fianco'. Il Sessantotto: ricordi al femminile di un movimento' è in programma la presentazione del libro "Le braccia al collo. Amore e politica nel '68" (Maria Pacini Fazzi Editore) di Olivo Ghilarducci demografo, autore di numerose...

martedì, 13 novembre 2018, 12:13

"Sconcertano i recenti attacchi contro la categoria dei giornalisti che rappresenta un baluardo imprescindibile per la democrazia". Queste le parole del Segretario Generale UIL Toscana Annalisa Nocentini. "La UIL Toscana non può che essere a fianco dei giornalisti che oggi si mobilitano a difesa della libertà di stampa - aggiunge...

martedì, 13 novembre 2018, 11:42

Domani (mercoledì 14 novembre) il Museo Rossonero, posto sotto la Curva Ovest dello Stadio Porta Elisa, resterà aperto dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

lunedì, 12 novembre 2018, 17:28

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD Centro Storico torna sul tema “caldo” del caro-affitti nel centro storico di Lucca.

lunedì, 12 novembre 2018, 15:41

Martedì 13 novembre, alle ore 21, alla scuola primaria 'A.Manzoni' di Marlia, si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Marlia per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione, nonché per rispondere...

lunedì, 12 novembre 2018, 14:18

Questa mattina (lunedì) in piazza Caduti di Nassiriya a Lammari, nel corso di una cerimonia, il sindaco Luca Menesini ha commemorato le vittime dell'attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri, 5...

lunedì, 12 novembre 2018, 14:17

Domani, martedì 13 novembre, alle ore 21 al Museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori si terrà la videoproiezione commentata “Capannori e la Grande Guerra” a cura di Sebastiano Micheli. L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di incontri “A veglia col Ponte” promossi dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il...

lunedì, 12 novembre 2018, 13:59

"Da quando, nel 2015, ci siamo insediati nel Consiglio regionale della Toscana-afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega-il delicato tema inerente alle svariate criticità presenti nella sanità toscana, è stato costantemente al centro della nostra attenzione politica." "Abbiamo prodotti vari atti in merito e siamo più volte intervenuti sui media-prosegue il...

lunedì, 12 novembre 2018, 11:52

Il segretario della federazione Giovani Democratici di Lucca, Yuri Mattei, lancia un appello ai sindaci sull'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza nelle scuole.Cari Sindaci, Porto alla Vostra attenzione la legge di iniziativa popolare volta all’introduzione dell’insegnamento di educazione alla cittadinanza, come materia con voto autonomo, nei curricula scolastici di ogni...