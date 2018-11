Secondo appuntamento di "Arte Formato Famiglia"

lunedì, 26 novembre 2018, 08:50

L'Associazione Terzo Millennio, attiva in città dal 1996 e da quasi 20 anni impegnata nella didattica per le scuole e per la popolazione adulta e anziana, propone il secondo appuntamento di Arte Formato Famiglia, laboratori artistici per bambini e famiglie elaborati in collaborazione con il personale del Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, per vivere concretamente l'arte lucchese attualizzata e valorizzare beni artistici poco conosciuti.



L'appuntamento quindi è per domenica 2 dicembre 2018 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, con il laboratorio per bambini "Hai la stoffa dell'artista?". Un viaggio sensoriale con famiglie e bambini all'interno della Cattedrale e del Museo alla scoperta delle stoffe preziose, vere e dipinte, dal baco alla seta che rese la città di Lucca famosa in Europa nella produzione e nel commercio di questo tessuto pregiato. A seguire un laboratorio artistico dove i bambini si improvviseranno designer di tessuti cimentandosi nella decorazione di stoffe.



Per info & prenotazioni telefona a 0583 490530 o invia una mail a didattica@museocattedralelucca.itCosti: 10,00 € a famiglia (fino a 4 persone, € 2,00 per ogni persona in più)