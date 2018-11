Si era allontana da Vincenza: ritrovata a Lucca

martedì, 6 novembre 2018, 14:13

È stata rintracciata ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lucca una donna, di 52 anni, allontanatasi volontariamente da Vicenza la mattina del 2 novembre.

Gli agenti hanno notato la presenza della donna che vagava, in stato confusionale, nei pressi della stazione.



Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati della Polizia di Stato è stato riscontrato che, per la scomparsa della donna, era stata presentata denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di quella città da parte della sorella.



Del rintraccio sono state immediatamente avvisate le forze dell’ordine di Vicenza. La figlia ha appreso la notizia negli uffici dei Carabinieri della città, dove si trovava per avere notizie della madre; saputo del ritrovamento, è partita immediatamente da Vicenza per Lucca.



Non è ancora chiaro dove e come la signora abbia vissuto dal 2 novembre, giorno dell’allontanamento, al 5 novembre, quando è stata rintracciata presso la Stazione Ferroviaria.