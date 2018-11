Sicurezza a Capannori, Lega: "Giunta Menesini assente da sempre"

giovedì, 29 novembre 2018, 11:19

Le richieste di maggiore sicurezza per i cittadini di Capannori e che oggi sono state ribadite a mezzo stampa dal consigliere Rontani trovano subito la sponda politica della Lega che, per voce dei referenti Maniglia e Recaldin, rispettivamente segretario comunale e referente provinciale, sottolineano: "Preoccupazioni e richieste legittime quelle sulla sicurezza di cui oggi leggiamo sulla stampa locale. Il comune di Capannori ha lasciato indietro, in questi anni, anche e soprattutto vigili urbani e sicurezza. Un ritardo incomprensibile ed ingiusto, cui noi, nel 2019, metteremo subito mano. Il centro destra, Lega in primis, compattamente e in modo chiaro, univoco, ha infatti già messo in cima alle priorità del suo programma elettorale la sicurezza dei cittadini di Capannori, ostaggi nella loro città troppe volte di furfanti e delinquenti. Non aspettiamo che le urne- chiudono i referenti del Carroccio- per dare seguito ai nostri principi".