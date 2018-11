Torna il nuovo programma dei laboratori di Arte Formato Famiglia

giovedì, 15 novembre 2018, 12:40

L’Associazione Terzo Millennio, attiva in città dal 1996 e da quasi 20 anni impegnata nella didattica nelle Scuole e per la popolazione adulta e anziana, come ogni anno, propone il nuovo ciclo di incontri di Arte Formato Famiglia, promossi in collaborazione con il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca e con il museo Via Francigena Entry Point.

Sette incontri da novembre 2018 a maggio 2019: una splendida occasione per trascorrere il pomeriggio con la propria famiglia e riscoprire, attraverso il gioco, le opere d'arte che ci circondano.

Si parte con il primo appuntamento di questa domenica 18 novembre “Il re dei lucchesi”. Insieme alla propria famiglia i bambini verranno accompagnati a conoscere il Volto Santo di Lucca, la statua lignea da secoli venerata nella Cattedrale di San Martino, così amato dai cittadini lucchesi da essere proclamato loro re. Dopo la visita guidata alla Cattedrale e ai gioielli del Volto Santo nel Museo, seguirà un laboratorio in cui i ragazzi si sentiranno per un giorno dei re e delle regine.

Per partecipare occorre prenotarsi al num. 0583 490530 o inviare una email a didattica@museocattedralelucca.it