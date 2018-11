Toscana: sciopero del personale regionale Trenitalia

Altre notizie brevi

venerdì, 23 novembre 2018, 14:43

«Rossi, il Pd e i quattro giganti d’argilla: l’ennesima dimostrazione del pressappochismo di questa Amministrazione regionale», ad affermarlo sono la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni, e il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin.

venerdì, 23 novembre 2018, 14:23

L’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme al direttore del Dipartimento Oncologico dottor Giacomo Allegrini si complimentano con le dottoresse Lucia Tanganelli, dirigente medico di Oncologia medica e Simona Cristallini, dirigente medico di Radioterapia, che lavorano entrambe nell’ambito territoriale di Lucca, risultate tra i professionisti più segnalati a livello nazionale dalle...

venerdì, 23 novembre 2018, 14:22

Lunedì 26 novembre, in occasione della campagna nazionale del fiocco bianco e della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le operatrici e gli operatori sociosanitari di Lucca e Valle del Serchio si impegnano a condividere con la cittadinanza i temi alla base della giornata di sensibilizzazione.

venerdì, 23 novembre 2018, 09:57

Fotografie in mostra in occasione del Circuito Off 2018 fino al 2 dicembre presso Mobilcasa in via della Zecca. 69 foto di Andrea Madaro con Urban, e Claudia Merighi con l'artista di creta, Da vedere in orario negozio. Ingresso libero.

venerdì, 23 novembre 2018, 08:51

Fatturazione elettronica e portale del socio. Se ne parla venerdì 23 novembre, dalle ore 17.30 in poi, presso la Sala Aldo Moro del comune di Capannori - a fianco della farmacia comunale – in occasione dell’incontro promosso da Coldiretti rivolto alle imprese agricole della piana.

giovedì, 22 novembre 2018, 15:27

"Già da tempo, purtroppo, anche a seguito di un nostro sopralluogo - affermano amareggiati Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e consigliere provinciale della Lega - avevamo intuito che l'attuale anno scolastico sarebbe stato una continua corsa ad ostacoli per gli studenti del Paladini di Lucca."

giovedì, 22 novembre 2018, 12:06

Il 26 novembre, salvo proroghe, scade il termine per iscriversi ai corsi del progetto “Valore P.A.” 2019, finanziato dall’INPS. “Valore P.A.” è una misura che consente alle Pubbliche Amministrazioni di beneficiare di Corsi di Formazione finanziata indirizzata ai propri dipendenti.

giovedì, 22 novembre 2018, 09:21

"Gravissima e insopportabile l'aggressione del richiedente asilo della Guinea nei confronti dell'operatrice di cui si era invaghito". Tuona così Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega che rincara la dose: "Continuano gli episodi di violenza perpetrati da questi ospiti che non trovano miglior modo per ringraziare le comunità che li accolgono....

mercoledì, 21 novembre 2018, 19:17

Gli organizzatori della sesta edizione del concorso canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terrà a Lucca il 5 dicembre, comunicano A tutti gli interessati che ancora non avessero provveduto a farlo che, stanno per chiudere le iscrizioni.

mercoledì, 21 novembre 2018, 16:38

Un'area didattica con "isole" dove si trovano piante aromatiche, floreali e fruttifere presenti nel territorio fin dall'antichità e collegate a divinità o personaggi della mitologia greco-romana. È questo il percorso archeo-botanico "Le piante degli dei" realizzato nell'hortus romanus presso l'area archeologica, risalente al I-II secolo avanti Cristo, di via Martiri...