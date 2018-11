Tpl, contratto ponte: il punto del tavolo di monitoraggio su criticità e soluzioni

lunedì, 26 novembre 2018, 14:05

Le criticità, anche a seguito delle segnalazioni, e gli interventi per superale. Il tavolo di monitoraggio sull'andamento del contratto ponte per i servizi di trasporto pubblico locale tra la Regione Toscana e One, il consorzio delle aziende di Tpl, si è riunito per fare il punto, in particolare per le situazioni che presentano maggiori aspetti di problematicità: i bacini di Lucca, Massa e Siena.

Per quanto riguarda Lucca, le aziende hanno comunicato che da oggi sino a fine anno entreranno in servizio sei mezzi nuovi e entro gennaio 2019 altri quattro mezzi usati per il servizio extraurbano. Sui problemi di sovraffollamento è stato aperto un focus specifico nei "gruppi tecnici territoriali".

Per sopperire alle criticità entreranno in servizio entro l'anno due bus extraurbani nuovi e sette urbani seminuovi. A questi si dovrebbero aggiungere, a breve, 11 mezzi urbani seminuovi (immatricolati nel 2015), attualmente fermi in attesa di perizie tecniche che l'Azienda ha chiesto al Tribunale per accertare l'esistenza di eventuali difetti di progettazione a seguito di due incendi.

Per il bacino senese il problema risulta in via di soluzione con l'inserimento di nuovi bus.

L'incontro è stata anche l'occasione per programmare la presentazione, entro la fine dell'anno, di un protocollo per un progetto antievasione e per la sicurezza che sarà operativo dai primi mesi del 2019.