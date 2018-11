Ultimi giorni per potersi iscrivere alla Sesta Edizione del concorso canoro Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini

mercoledì, 21 novembre 2018, 19:17

Gli organizzatori della sesta edizione del concorso canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terrà a Lucca il 5 dicembre, comunicano A tutti gli interessati che ancora non avessero provveduto a farlo che, stanno per chiudere le iscrizioni.

Molto soddisfatti per l'alto numero di partecipanti cantanti provenienti da tutta Italia, grazie anche alla prestigiosa giuria, ci troviamo costretti a chiudere con qualche giorno di anticipo le iscrizioni.

La giuria sarà infatti composta da grandi produttori discografici di fama nazionale ed internazionale come:. Michele Torpedin, agente e produttore del gruppo Il VOLO, il quale ha prodotto anche artisti come Zucchero, Giorgia, Gino Paoli, Biagio Antonacci, Andrea Bocelli, tanto per citarne alcuni, nonché autore del libro Best Seller "Ricomincio dai Tre"; Tony Labriola, musicista, compositore, arrangiatore con importanti collaborazioni discografiche al suo attivo con artisti come Fausto Leali e Katia Ricciarelli; attualmente produttore ed autore di musical quali La Sirenetta il Musical, Il Primo Papa-la libertà di essere uomo, Il Libro della Giungla – Il Viaggio di Mowgli; Fabio Ciacci, organizzatore di eventi, storico organizzatore delle selezioni "Accademia di San Remo", produttore, organizzatore del Concorso "Una Voce per Sanremo", titolare della Casa Discografica BBB Music; Stefano GOVONI, autore – produttore, musicista , fondatore della SDT Music assieme al Maestro Tony Labriola con la collaborazione del Maestro Vince Tempera ed il Maestro Luigi Albertelli. Si occupa di formazione in vari ambiti Vanta ampia esperienza nel mondo dei musical. Sarà inoltre presente il grande produttore, autore ed arrangiatore m°Angelo Valsiglio, già produttore di Laura Pausini, Spagna, Fiordaliso, Anna Oxa, Claudio Cecchetto e tanti altri importanti artisti.

Info ed Iscrizioni al 334 3308960- Mail: antonpera7@gmail.com