Un pomeriggio culturale al Palazzo delle Esposizioni

venerdì, 16 novembre 2018, 08:44

Sabato 17 novembre all'auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino un pomeriggio culturale aperto a tutti. Alle 17.00 sarà proiettato il documentario realizzato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per il bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca, già presentato alle scuole della provincia, per il progetto di alternanza scuola lavoro.

Il documentario è stato realizzato da Paolo Marchetti - Marketplace con la supervisione del prof. Pietro Paolo Angelini.

A seguire, la pittrice Maria Luisa Mauro ci guiderà nel percorso espositivo dal titolo "Sguardi. i giorni della terra".

A concludere la giornata un aperitivo.