Una giornata in bici sul Serchio: appuntamento domenica per contribuire a rendere il fiume più fruito e sicuro

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:28

Una giornata in bici sul Serchio: per contribuire a rendere il fiume più fruito e più sicuro. L'appuntamento è per domenica 11 novembre, ed è organizzato dal gruppo "Noi che amiamo il Serchio", in collaborazione con "Escursioni personalizzate".

"Il ritrovo è alle 10,30, in Piazza San Frediano, nel Centro storico – spiegano gli organizzatori – Chi non ha la bici, può prenderla a noleggio, al costo di dieci euro. Durante il percorso è previsto un pranzo alla Fattoria urbana "Riva degli Albogatti" a Nave: per mangiare, si richiede un contributo di dieci euro per gli adulti e di otto euro per bambini. Per prenotare, chiamare Daniele (334/8071351) e Arianna (347/3166283)" . "Si tratta di una passeggiata in bici nel parco fluviale, in un momento dell'anno particolarmente bello, in cui i colori giallo e arancio degli alberi e il verde dell'acqua rendono il paesaggio ancora più affascinante – proseguono gli organizzatori - Il percorso si snoda tra il ponte di Monte San Quirico e Ponte San Pietro e sarà guidato da Arianna Chines: biologa e guida escursionistica, esperta di ambiente e dinamica fluviale. Saranno mostrati alcuni aspetti che non sempre si riescono ad osservare del nostro fiume e lo rendono così unico e meraviglioso".