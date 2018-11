USL Toscana nord ovest, prorogata al 14 febbraio 2019 l'asta degli immobili

venerdì, 30 novembre 2018, 15:33

È stata prorogata a giovedì 14 febbraio 2019 la scadenza per il bando di alienazione di immobili della Azienda Usl Toscana nord ovest del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le proprietà spaziano su tutte le province di competenza dell’Azienda e vanno dalla ex Colonia Laveno di Pietrasanta al complesso “Poggio alle Croci” di Volterra con base d’asta rispettivamente attorno ai 2 e ai 6 milioni di euro, dalla Villa Rodocanacchi di Monterotondo a Livorno alla palazzina di Via Alberica a Massa con basi d’asta da oltre 5 milioni e 1,5 milioni.



L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 10 per cento dell’importo a base d’asta sotto forma di versamento della somma al Tesoriere dell’Azienda. L’apertura delle offerte avverrà il giorno successivo alla chiusura, venerdì 15 febbraio 2019. Per ulteriori informazioni consultare il bando presente sul sito nella sezione “Bandi e concorsi”.

Lotto B: Porzione di immobile ubicato in Segromigno , Comune di Capannori

L’immobile è costituito da porzione di più ampio immobile destinata ad uffici di circa mq.400 ubicata in Comune di Capannori, Frazione Segromigno in Piano, Via Stradone di Segromigno,167–169-171.

Valore a base d’asta: Euro 189.760

Lotto F : Fabbricato colonico posto in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia

Si tratta di immobile di circa mq 795 corredato da mq.15.055 di terreno

Valore a base d’asta :Euro 295.140



Lotto G : Terreno agricolo in loc. Maggiano Lucca via di Fregionaia di mq. 37.230

Valore a base d’asta :Euro 113.250

Lotto S : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/5 Appartamento posto al piano terra di mq. 120.

Il valore posto a base d’asta è di Euro 170.000



Lotto T : Via Mordini 48 Comune di Lucca identificato al catasto fabbricati Foglio 130 Mappale 378/6 Appartamento posto al piano primo di mq. 160.

Il valore a base d’asta è di Euro 248.900