Visita guidata alla Cattedrale e concerto d'organo ne "I giorni di Puccini"

giovedì, 29 novembre 2018, 19:47

Tra le iniziative collaterali dei “Puccini days”, sabato 1 dicembre alle 16 ci sarà una visita guidata alla Cattedrale di Lucca, luogo che può essere senz’altro definito “Pucciniano” per la presenza costante dei musicisti della famiglia Puccini che lì si sono succeduti per ben 124 anni quali organisti e Maestri di Cappella. La Visita sarà dedicata in modo particolare proprio a certi aspetti della vita musicale della cattedrale, dagli organi agli organisti e in genere alla presenza costante della musica nelle liturgie che si sono svolte fino ad oggi.

Alle 17, subito al termine della visita, ci sarà una mezz’ora di musica organistica, ad opera di Giulia Biagetti, organista della Cattedrale, la quale presenterà appunto muische di autori lucchesi, compree alcune della famiglia Puccini.

Il ritrovo è previsto alle 16 di fronte alla Cattedrale. La visita è gratuita ma è necessario munirsi del ticket d'ingresso alla cattedrale per poter entrare (come è noto, questo non è necessario per i lucchesi).