Visita guidata straordinaria nel complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano

Altre notizie brevi

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:11

Uno su quattro è coinvolto, come vittima o come responsabile, in una forma di bullismo on line. Uno su tre fra i 14 e i 19 anni ha avuto un rapporto sessuale completo, ma poco più della metà usa il profilattico.

mercoledì, 7 novembre 2018, 10:26

Al via il corso di formazione “Verifiche e valutazione per alunni con Dsa e Bes: cosa fare”. Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto I.T.I.S Enrico Fermi, Via Carlo Piaggia, 160 Lucca. Il corso e’ aperto ai docenti della scuola secondaria di I° e II° grado.

mercoledì, 7 novembre 2018, 08:46

La biblioteca civica Agorà, nella ricorrenza dei cinquanta anni dal '68, organizza in collaborazione con il Centro di Documentazione di Lucca una mostra dal titolo “68 ...e non solo!”.. Nelle teche allestite all'interno degli spazi della biblioteca sarà possibile rivedere una serie di testate di periodici diffusi in Italia tra...

martedì, 6 novembre 2018, 17:24

Istituto Tecnico Economico “F. Carrara”

martedì, 6 novembre 2018, 16:31

Sono circa 130 i tutor, ragazze e ragazzi volontari tra 16 e 29 anni di età, che quest’anno scolastico sosterranno l’attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

martedì, 6 novembre 2018, 15:34

I Consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza Partito Democratico e Viviamo Altopascio intervengono in merito alla tanto discussa scuola di Badia Pozzeveri:

martedì, 6 novembre 2018, 14:52

Arancione è il colore simbolo del mese di novembre 2018 dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. E anche quest’anno dalle strutture di Pronto Soccorso di Lucca e Castelnuovo Garfagnana parte un messaggio forte nei confronti della cittadinanza: per tutto il mese una rosa fatta all’uncinetto, di colore arancione,...

martedì, 6 novembre 2018, 14:29

In occasione della “Giornata mondiale del diabete”, domenica 11 novembre 2018 a Lucca sono in programma alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo.

martedì, 6 novembre 2018, 14:15

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-14 – martedì e giovedì ore 10-16

martedì, 6 novembre 2018, 14:13

È stata rintracciata ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lucca una donna, di 52 anni, allontanatasi volontariamente da Vicenza la mattina del 2 novembre.Gli agenti hanno notato la presenza della donna che vagava, in stato confusionale, nei pressi della stazione.Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati della Polizia di Stato...