Vittime della strada, Buonriposi (Lei Lucca) propone iniziativa

mercoledì, 28 novembre 2018, 09:49

La consigliera comunale Donatella Buonriposi (Lei Lucca) ha presentato in consiglio una raccomandazione al sindaco per proporre un'iniziativa in vista della Giornata mondiale delle vittime della strada.



"Ho presentato richiesta all'amministrazione di attivarsi con una iniziativa semplice, poco costosa ma assolutamente efficace ed educativa - spiega la consigliera -. Registriamo anche in questi giorni un altro morto sulla strada e visto che ricorre la Giornata mondiale delle vittime della strada facciamo una cosa concreta: regaliamo agli studenti un banale giubbetto ad alta visibilità. Purtroppo dobbiamo educare ancora i cittadini ad adottare misure di sicurezza che faticano ad assimilare nel proprio modo quotidiano di vivere. Troppi per esempio i ciclisti che di sera si spostano senza fanale e tanto meno con il giubbetto rifrangente che avrebbe potuto in molti casi salvare la vita se indossato. In molti paesi civilizzati è una norma del tutto acquisita. Non si capisce perché per noi sia così difficile".