5 Stelle Capannori: "Uffici postali e Caplac, la sveglia di Menesini ha ripreso a funzionare"

martedì, 11 dicembre 2018, 13:08

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Capannori torna ad attaccare il sindaco, nonché presidente della provincia, Luca Menesini in merito ai suoi annunci a mezzo stampa.



"Prendiamo atto che la sveglia del sindaco/presidente Menesini ha ripreso a funzionare - esordisce il movimento -. Dopo il comunicato dell'amministrazione comunale sulla scampata chiusura dei quattro uffici postali, cosa avvenuta esclusivamente per volontà del Governo M5S/Lega e non per i roboanti comunicati stampa del sindaco/presidente, apprendiamo come in data 7 dicembre, sempre il sindaco/presidente, abbia preso in carico l'annoso problema del traffico pesante diretto verso la centrale del latte di San Ginese di Compito, ovvero Caplac".



"Eh già - incalzano i grillini -, anche da queste piccole cose, ordinarie, ma proposte sul sito dell'amministrazione comunale come eventi di “eccezionale” portata, possiamo capire come sia stato perso il contatto con la realtà. Ci aspettiamo a questo punto un comunicato stampa che “ringrazi” domani il sole per essersi alzato e di conseguenza, un ringraziamento, a tutti quelli che si rechino a lavoro".



"Al sindaco/presidente consigliamo di andarsi a rivedere come abbiamo previsto di risolvere, per la centrale del latte di San Ginese di Compito, il problema del traffico pesante, nel progetto di sistemazione degli Assi Viari predisposto dai ragazzi del Movimento di 5 Stelle di Capannori e presentato in data 15 Settembre. Troverà il tutto sulla pagina facebook del Movimento 5 Stelle Capannori. Scoprirà, il sindaco/presidente, ex assessore ai lavori pubblici nel mandato Del Ghingaro, di essere arrivato, nuovamente, dopo gli alti".



"Infatti - conclude il movimento - senza roboanti comunicati stampa, noi i problemi li affrontiamo ed il traffico pesante all'interno del paese di San Ginese di Compito e diretto alla centrale Caplac è di semplice facile attuazione, anche se nel programma triennale dei Lavori Pubblici del Comune, tale soluzione non c'è. Forse perchè è difficile per gli altri? Sicuramente non per noi".