A Capannori 'Natale, aperitivi in villa...e non solo'

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:59

In occasione delle festività natalizie le ville e le residenze di Capannori si animano con tante iniziative: aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali, presepi, mercatini, passeggiate, iniziative culturali, grazie alla manifestazione 'Natale, Aperitivi in villa.. e non solo" promossa dal Comune che prenderà il via sabato 8 dicembre e si protrarrà fino a gennaio.

Un programma di eventi che si svolgeranno alla villa Fattoria Gambaro di Petrognano, alla Chiusa di Nanni di Segromigno in Monte, alla Locanda di San Ginese di San Ginese di Compito, all'agriturismo 'Alle Camelie' di Pieve di Compito e a Palazzo Bove di San Gennaro.

"Aperitivi in villa' è uno degli importanti eventi che animano le nostre ville e residenze nel corso dell'anno e che vuole offrire ai cittadini e ai tanti turisti che nel periodo natalizio sono presenti a Capannori, la possibilità di immergersi nella magia del Natale in contesti di grande bellezza – afferma l'assessore Serena Frediani-. Un modo originale per degustare prodotti eno-gastronomici, ammirare splendide Natività, assistere ad eventi culturali in scenari insoliti e particolari" .

Il programma completo di 'Natale, Aperitivi in villa..e non solo':

Sabato 8 dicembre e sabato 12 gennaio ore 19.30 : La Chiusa di Nanni -Segromigno in Monte: 8 dicembre: Aperitivo & cena. Presentazione dell'olio nuovo e prodotti tipici;12 gennaio Aperitivo & Cena d'inverno a base di prodotti tipici. Su prenotazione.Tel 338 157 0560



Sabato 15 dicembre e sabato 19 gennaio Locanda San Ginese-San Ginese di Compito: Passeggiata con visita guidata storico naturalistica delle colline e della campagna del compitese per massimo 15 persone caratterizzata dalla presenza - non obbligatoria - di un cane al guinzaglio. Partenza alle 10 dal parcheggio "Chiara Francesconi" di San Ginese. Arrivo intorno alle 11.30-12 alla Locanda San Ginese per aperitivo rinforzato a base esclusivamente di prodotti locali e croccantini e altre leccornie per i cani. Per informazioni e prenotazioni 347 3724772

Sabato 15 dicembre: Agriturismo 'Alle Camelie' -Pieve di Compito ore 19.30: Aperitivo nella terra delle camelie. Prodotti a km 0, musica e karaoke.

Per informazioni e prenotazioni Tel 0583 977001



Domenica 16 dicembre dalle 11.30 alle 17.30: Villa Fattoria Gambaro -Petrognano

Presepe tradizionale nel salone della Villa secentesca a cura dei ragazzi della Scuola secondaria di I grado di Camigliano con la direzione dell'architetto Amedeo Paolo Felloni (nell'ambito dell'iniziativa 'Presepi nelle cappelle dei palazzi di città e campagna a cura dell'associazione Ville e Palazzi lucchesi), Mercatino di Natale artigiani dell'arte e dell'ingegno, prodotti del territorio.

Ore 12.30 Degustazione dei prodotti della Fattoria di Petrognano, bruschette con l'olio nuovo, focaccia e pasta fritta, olive, acqua di sorgente, vino rosso delle colline lucchesi.

Ore 15.00 "Cantiamo insieme il Natale", concerto delle "Piccole e Grandi Note" dell'Infanzia di Camigliano. Ore 16.00 Arriva Babbo Natale!!!!

Il Ristoro della Fattoria di Petrognano sarà aperto a pranzo e cena: sapori della tradizione, tutto a km 0. E' gradita la prenotazione Tel. 0583 978277 - 338 125 5359

La villa sarà aperta dal 16 dicembre al 6 gennaio la domenica e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15. 00 alle 17 per visite gratuite al presepe.

Venerdì 21 dicembre Palazzo Bove -San Gennaro ore 19 .00 'Aperitivo', solo su prenotazione tel 337 717273.