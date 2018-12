A Lucca la conferenza “Riflessioni sulla mistica ebraica. La Shekinà, presenza immanente di Dio”

Altre notizie brevi

lunedì, 10 dicembre 2018, 19:10

"Sinistra con Capannori", proseguendo nel ciclo di incontri e dibattiti avviato da tempo sul futuro della sinistra e del centro sinistra, organizza per giovedì 13 dicembre alle 21 a "I Diavoletti - Camigliano" la presentazione del libro "La democrazia nel futuro.

lunedì, 10 dicembre 2018, 18:00

In relazione all’attività degli sportelli al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5). Acque SpA comunica che

lunedì, 10 dicembre 2018, 17:19

Ance Toscana Nord, in collaborazione con Ance Toscana organizza un seminario di approfondimento sul tema di eco-sisma bonus; sarà illustrata la piattaforma Deloitte-Ance, nata per aiutare le aziende a gestire la cessione del credito fiscale negli interventi di risanamento.

lunedì, 10 dicembre 2018, 17:19

Il consigliere comunale Massimiliano Bindocci (M5S) annuncia di aver presentato al consiglio comunale di Lucca una mozione sul trasporto pubblico locale. "La mozione - scrive - è stata predisposta in collaborazione con il M5S regionale, la materia è seguita in particolare da Giacomo Giannarelli a livello regionale.

lunedì, 10 dicembre 2018, 16:16

Il sindaco Luca Menesini ieri (domenica) ha consegnato a Lina Filomena Dardi, nata il 9 dicembre 1918, una medaglia d’oro in occasione del suo centenario. Lina Filomena, originaria di Camigliano, per anni ha lavorato alla Cantoni di Lucca, per poi trasferirsi a Segromigno in Piano, dove adesso vive con il...

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:27

Il volume di Emiliano Sarti "Puccini al Giglio. Le opere di Puccini al Teatro di Lucca", uscito pochi mesi fa per i tipi di Dreambook è risultato vincitore al Premio Nazionale letterario di Pisa nella sezione "Radici del territorio". La premiazione si terrà sabato 15 dicembre al teatro Verdi di Pisa.

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:22

Giovedì 13 dicembre alle ore 17 nell'auditorium della Fondazione Banca Del Monte di Lucca, in piazza san Martino, a Lucca è in programma la presentazione del volume 'Domus Aemilia. Lo scavo di Tassignano Aeroporto a Capannori (Lu).

lunedì, 10 dicembre 2018, 14:20

"A Marlia dopo la riqualificazione di piazza Don Carlo Matteotti di alcuni anni fa che ha tolto diversi stalli per la sosta ai clienti dei negozi della zona, sacrificati per i famosi e inutili lampioni a doccia e per il restringimento della carreggiata, l'amministrazione comunale annuncia la ristrutturazione della sede...

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:58

So Ge. Se. Ter Cat, agenzia formativa di Confcommercio Imprese per l'Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, informa che sono aperte le iscrizioni per la partecipazioni ai nuovi corsi di gestione buste paga e contabilità aziendale.Tali corsi sono a pagamento, tuttavia la Regione Toscana ha emesso un bando...

lunedì, 10 dicembre 2018, 12:49

