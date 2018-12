Al Desco appuntamento con il tordello: storia e tradizione della cucina tipica lucchese

Altre notizie brevi

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:47

Vista la nota odierna con i rilevamenti condotti da Arpat, il Comune di Lucca ha emesso una proroga all'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e l'accensione dei caminetti econtrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale.

venerdì, 7 dicembre 2018, 08:47

Fabrizio Barsotti espone alla Mobilcasa Arredamento contemporaneo in via della Zecca n69, dall'8 di dicembre fino al 8 di gennaio, una mostra di pittura ieri-oggi-e domani in cui Barsotti prosegue il suo viaggio, tele su fondo nero dove spicca il colore rosso, da vedere. Ingresso libero. Per informazioni telefonare 0583-494100.

giovedì, 6 dicembre 2018, 20:53

Dopo il blitz di stamattina della polizia al centro accoglienza di via delle Tagliate, che ha portato all'arresto di tre nigeriani, interviene anche Marco Santi Guerrieri, presidente dell’associazione "Lucca ti voglio bene".

giovedì, 6 dicembre 2018, 18:41

Domani venerdì 7 dicembre si terrà il nono appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano con l'associazione Culturale Smaskerando...

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:59

In occasione delle festività natalizie le ville e le residenze di Capannori si animano con tante iniziative: aperitivi e degustazioni di prodotti tipici locali, presepi, mercatini, passeggiate, iniziative culturali, grazie alla manifestazione 'Natale, Aperitivi in villa..

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:48

Sistema Ambiente S.p.A. comunica agli utenti che la raccolta del verde biodegradabile (sfalci e piccole potature) verrà sospesa nel periodo compreso tra il 24 dicembre al 6 gennaio.

giovedì, 6 dicembre 2018, 16:27

La Provincia di Lucca informa che la Regione Toscana, in merito ai danni del maltempo di ottobre 2018, ha comunicato l'avviato della stima delle risorse necessarie per le prime misure di sostegno a privati e imprese danneggiati che porterà all'erogazioni di contributi per un massimo di 5mila euro ai privati...

giovedì, 6 dicembre 2018, 14:43

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni negli orari dei servizi durante le prossime festività natalizie. In particolare sarà sospesa l’attività dello sportello al pubblico dell'Ufficio Programmazione Chirurgica nei giorni di lunedì 24 e lunedì 31 dicembre.

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:24

Le festività natalizie si avvicinano e la biblioteca di Porcari ha organizzato due appuntamenti con i bambini, in collaborazione con l'associazione culturale Manidoro.

giovedì, 6 dicembre 2018, 12:07

Lunedì 10 dicembre, con inizio alle 21, presso Studio 85 caffè di via delle Cornacchie a Lucca, sarà presente l'economista dottor Antonino Galloni che parlerà del suo ultimo libro "L'inganno e la sfida" insieme al professor Carlo Vivaldi Forti che presenterà il libro "Una nuova costituzione".