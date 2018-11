Al Desco "I sensi del cibo: talk-show e show-cooking"

Altre notizie brevi

venerdì, 30 novembre 2018, 19:39

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

venerdì, 30 novembre 2018, 17:43

“Il centrodestra nella seduta di oggi sembra essere andato in cortocircuito. La Lega in Commissione aveva ritirato una mozione sulla vicenda delle scuole Civitali e Paladini, poiché contraddetta, negli atti e nei fatti, dallo stanziamento in variazione di bilancio; oggi in Consiglio ne ripresenta un’altra dal medesimo contenuto.

venerdì, 30 novembre 2018, 15:33

È stata prorogata a giovedì 14 febbraio 2019 la scadenza per il bando di alienazione di immobili della Azienda Usl Toscana nord ovest del valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Le proprietà spaziano su tutte le province di competenza dell’Azienda e vanno dalla ex Colonia Laveno di...

venerdì, 30 novembre 2018, 12:42

Ecco la programmazione del Cineforum Ezechiele a Lucca e Capannori dal 1 al 15 dicembre. L'unico numero telefonico di riferimento per il Cineforum Ezechiele 25,17 è 3477377003.

venerdì, 30 novembre 2018, 12:39

Nei prossimi giorni, di concerto con i capigruppo Menchetti e Giannoni, inizierà il percorso per individuare la strada migliore per introdurre la diretta streaming delle sedute del consiglio comunale, garantendo così la massima fruibilità dei lavori a tutti i cittadini.

venerdì, 30 novembre 2018, 11:25

"Sui possibili disagi che si potrebbero creare sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio, soggetta a lavori da gennaio - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario provinciale della Lega - siamo già intervenuti a suo tempo, auspicando che si adottino soluzioni tali da limitare il più...

venerdì, 30 novembre 2018, 11:07

"Mentre Manesini gira il territorio angosciato per promuoversi per le prossime elezioni comunali, i cittadini di Capannori sono lasciati al loro destino, demotivati nel costatare che la sicurezza ormai abbia abbandonato Capannori da tempo"- commenta il segretario della Lega locale, Marcella Maniglia."Ecco perché mi vedo costretta a ribadire l'appello al...

venerdì, 30 novembre 2018, 10:34

Domani, sabato 1° dicembre, si celebra in tutto il mondo la Giornata per la lotta contro l'Aids, che continua ad essere un problema di salute pubblica globale. Da quando l'epidemia è partita, negli anni Ottanta, sono morte nel mondo 35 milioni di persone.

giovedì, 29 novembre 2018, 19:51

"Come Movimento giovanile della Lega di Lucca, ci associamo alla protesta del collegio docenti del Don Lazzeri-Stagi e agli studenti che hanno protestato questa mattina davanti alla Provincia per la situazione degli istituti scolastici". Esordisce così, in una nota, Christian Simonelli, responsabile provinciale dei Giovani della Lega che, poi, prosegue:...

giovedì, 29 novembre 2018, 19:47

Tra le iniziative collaterali dei “Puccini days”, sabato 1 dicembre alle 16 ci sarà una visita guidata alla Cattedrale di Lucca, luogo che può essere senz’altro definito “Pucciniano” per la presenza costante dei musicisti della famiglia Puccini che lì si sono succeduti per ben 124 anni quali organisti e Maestri...