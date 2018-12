Al MEM si presenta "Una strana storia" di Anna Gabriella Bianchi

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:55

Appuntamento letterario nella sede del centro MEM (Via Sant'Andrea, 33) organizzato dal Caffè di Daniela per un insolito e originale scambio di Auguri natalizi.

E' in programma venerdì 7 dicembre alle ore 17,00, presso il centro Maria Eletta Martini a Lucca (Via Sant'Andrea 33) la presentazione del volume di Anna Gabriella Bianchi dal titolo Una strana storia (Pacini Fazzi editore). Dopo i saluti dell'Assessora alle politiche di genere Ilaria Vietina e della Presidente Commissione Pari Opportunità Cristiana Dell'Arsina, sarà Daniela Bartolini, curatrice e organizzatrice dell'incontro a colloquiare con l'autrice di questa “strana” storia ambientata nella nostra Lucca, “città di sogni e di chimere” come scrive l'autrice nella dedica e carica di emozioni. Una storia nella quale, contrariamente a quanto spesso anteposto a racconti e romanzi, “quasi tutti i personaggi sono realmente esistiti e i fatti narrati realmente accaduti”, a dimostrare come la realtà se osservata e raccontata, possa superare la fantasia.

Durante l'incontro il gruppo beni civici “La Panchina” leggerà alcuni brani del volume sullo sfondo scenografico di una simbolica immagine fotografica realizzata e gentilmente messa a disposizione da Pampi Cicerchia. Presente l'autrice a disposizione del pubblico per domande e curiosità.