Al via il corso di formazione Rifiuti Zero

martedì, 4 dicembre 2018, 08:48

Nuovo corso di formazione per preparare attivisti, amministratori e tecnici ad attuare i 10 passi verso rifiuti zero. Con questo nuovo corso a cui parteciperanno oltre 50 persone provenienti da tutta Italia e dalla Corsica saranno oltre 500 le persone formate nel corso degli ultimi 5 anni.



Con questi numeri comincia a configurarsi il lavoro di disseminazione e di divulgazione promosso dal Centro di Ricerca RZ del comune di Capannori e da Zero Waste Italy. In particolare questa edizione che vedrà una lunga serie di docenti ( oltre al sottoscritto, Enzo Favoino (Zero Waste Europe), Nicola suggi di Tred Livorno, Daniele Stefani e Simone Tomei (per le Famiglie Rifiuti Zero), Daniele Guidotti direttore dei centri DACCAPO, Laura Lo Presti dello staff del centro ricerca ecc verterà sulla analisi del rifiuto indifferenziato allo scopo di ridurlo ulteriormente e per coinvolgere di più imprese e produttori in una progettazione di imballaggi che siano almeno riciclabili. Tra le aziende parteciperà l'azienda Q-FLEX che ha inventato un "nanoliquido" tecnicamente in grado di evitare le pellicole di plastica nel confezionamento degli imballaggi di prodotti alimentari. Il corso introdotto e guidato da Rossano Ercolini vedrà il saluto ai partecipanti di Luca Menesini (nella mattinata dell'8) sindaco del comune di Capannori e dell'assessore all'ambiente Matteo Francesconi che relazionerà sugli eventi a Rifiuti Zero. Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe.



Rossano Ercolini in occasione del Corso di Formazione presenterà il suo nuovo libro.