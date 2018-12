Al via l'ambito turistico della Piana di Lucca tra i sei comuni partecipanti

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 dicembre 2018, 17:50

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica alcune variazioni negli orari dei servizi della Medicina Legale nell’ambito territoriale di Lucca durante le festività natalizie.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:57

Domani (20 dicembre) nei locali di Memo's Boutique Events, in via di Mezzo, dalle 18 alle 21 si terrà l'asta benefica organizzata dalla Comunità per minori "Carlo Del Prete" al termine del progetto Accoglienza èArte.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 14:42

Lucia Del Chiaro di Sinistra con invita i cittadini a firmare per chiedere al governo di "andare, confrontarsi, aprirsi e comprendere il mondo che ci circonda, mondo che non finisce a Lampedusa. Mentre i paesi del mondo si incontrano per firmare un patto globale sulle migrazioni, per concordare politiche su...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:26

Con l’iniziativa #byebyecorrotti Il Movimento 5 Stelle sabato 22 dicembre scende in tutte le piazze d'Italia per festeggiare con i cittadini l'approvazione della legge #spazzacorrotti. A Lucca il ritrovo sarà in piazza San Frediano, dalle 15 alle 20.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:48

Sabato 22 dicembre, dalle 17 in poi, presso Presidio Lucca, in via Angelo Orzali 266 (Lucca), ci sarà la conferenza sugli anni '70, '80 e '90: la storia "Da Terza Posizione a Forza Nuova". Interverranno: Marzio Gozzoli (vicesegretario nazionale Forza Nuova) e Eugenio Nardi (Archivio Non Conforme).

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:47

Una firma per una migrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile". Come in tante città d'Italia, anche a Lucca si può firmare la sottoscrizione per chiedere al Governo di aderire al patto Onu "Global Compact": l'associazione "Sinistra con" organizza, sabato prossimo (22 dicembre), una mattina aperta a tutti i cittadini, per...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:28

Il Popolo della Famiglia di Lucca chiede la chiusura dei negozi di cannabis light in questi giorni di shopping natalizio: "Riteniamo grave che sul nostro territorio nei giorni dedicati all'acquisto di doni per il Santo Natale facciano affari d'oro esercizi commerciali che vendono cannabis seppure nella versione sedicente 'light e legale'.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:47

Il comune di Capannori sarà aperto anche la vigilia di Natale, lunedì 24 dicembre, e l'ultimo giorno dell'anno, lunedì 31 dicembre. Tuttavia, considerata la prevista scarsa affluenza a causa delle festività, la chiusura al pubblico degli uffici del palazzo comunale, delle biblioteche e delle sedi decentrate, ad esclusione della polizia...

martedì, 18 dicembre 2018, 19:18

E' stata rinviata in data da destinarsi per sopraggiunti impegni istituzionali del presidente della Regione, la firma dell'accordo di programma per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Serchio, inizialmente prevista per domani, mercoledì 19 dicembre, fra il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il presidente della Provincia...

martedì, 18 dicembre 2018, 16:45

«Individuare immediatamente forme di compensazione per i cacciatori sulla cui stagione di attività si è abbattuta l’ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato che blocca già da oggi la caccia al merlo e poi via via anche quella a moltissime altre specie di uccelli»: a chiederlo è il Capogruppo di Forza...