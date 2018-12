Aperitivo a pennello con le opere di Hopper: un'esperienza geografica, artistica e culinaria unica

sabato, 15 dicembre 2018, 22:23

Torna domenica 16 dicembre dalle ore 18,30 l'Aperitivo a pennello, al ristorante Guzman in via Mordini a Lucca , dove prenderanno vita alcune delle più famose tele del maggior esponente del realismo americano Edward Hopper. Tra poesie, letture di testi dei più famosi scrittori statunitensi e il racconto di aneddoti dell'America dell'epoca, in un'atmosfera dal jazz anni '50, si potrà gustare un aperitivo finger food a buffet proposto dallo chef del ristorante.

Un evento organizzato da E&E events and executive, in collaborazione con il ristornate Guzman. Aperitivo finger food e cocktail Euro 20,00.