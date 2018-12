Capannori: ad Athena l'iniziativa 'Natale al museo'

Altre notizie brevi

lunedì, 3 dicembre 2018, 20:41

La Lega sezione di Altopascio e Montecarlo saluta l'arrivo del luogotenente Luciano Pascolini, nuovo comandante della caserma dei carabinieri di Altopascio. "Ho avuto modo di conoscere Pascolini qualche giorno fa - dice Francesco Fagni, esponente del Carroccio in consiglio comunale - appena arrivato ad Altopascio.

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:41

Correttezza e aderenza alle richieste emerse nella sede preposta: queste sono le richieste del Partito Democratico di Capannori in merito agli assi viari. «Quello che secondo noi è fondamentale è il rispetto da parte di tutti i soggetti coinvolti, Anas e Regione Toscana in primis, ma anche parlamentari del territorio,...

lunedì, 3 dicembre 2018, 16:40

Nelle scorse settimane una trave della struttura primaria del tetto della casermetta San Salvatore ha evidenziato preoccupanti segni di cedimento. L'amministrazione ha provveduto a predisporre le prime opere per la messa in sicurezza che verranno completate nel corso della settimana corrente.

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:58

Acque SpA comunica che, per un'assemblea dei lavoratori, mercoledì 5 dicembre, dalle 10.15 alle 14.15, non potrà essere garantito il normale servizio al pubblico presso il PuntoAcque di Capannori (via Cardinale Pacini 5).

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:48

I rappresentanti della Lega Maniglia e Recaldin intervengono in merito al presepe allestito a Segromigno in Monte colpito dai vandali.

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:23

Domenica 9 dicembre, la Casa del Popolo di Verciano, in via dei Paoli 22, ospiterà un pomeriggio dedicato alla musica e all'arte.

lunedì, 3 dicembre 2018, 13:08

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, in collaborazione col comune di Capannori, lancia la campagna “Canalette irrigue: più acqua per l’agricoltura, più sicurezza idraulica”.

lunedì, 3 dicembre 2018, 12:11

La Cisl comunica che la sede di Lucca centro storico, di via S. Leonardo, numero 27, si è trasferita presso la sede centrale della Misericordia di Lucca, in via Cesare Battisti, numero 2. L'ufficio è situato al primo piano del palazzo della sede stessa.

domenica, 2 dicembre 2018, 14:02

Gianluca Ferrara, portavoce al Senato del Movimento 5 Stelle, sarà oggi (2 dicembre) in piazza San Frediano a Lucca, dalle 16, al gazebo per tutti i cittadini che vorranno incontrarsi per uno scambio sui temi politici nazionali e locali di supporto alle sette raccolte firme indette dal M5S per confermare...

domenica, 2 dicembre 2018, 13:56

Il segretario locale della Lega, Marcella Maniglia, e il commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, intervengono nuovamente sulla questione sicurezza a Capannori."A Capannori - esordisce la Lega - la criminalità fa da padrona e i cittadini sono costretti a subire.