Capannori, Lega: "Furti nelle abitazioni, amministrazione assente e città sotto scacco dei ladri"

domenica, 2 dicembre 2018, 13:56

Il segretario locale della Lega, Marcella Maniglia, e il commissario provinciale della Lega di Lucca, Andrea Recaldin, intervengono nuovamente sulla questione sicurezza a Capannori.



"A Capannori - esordisce la Lega - la criminalità fa da padrona e i cittadini sono costretti a subire. Ieri sera, in orario di cena/uscita regolare, dalle 20 alle 23 circa, tre abitazioni sono state violate da ladri che non si sa se siano i medesimi oppure no, ma che di fatto hanno seminato il panico delle vittime e degli altri cittadini che non si sentono più al sicuro in tutte le frazioni".



"Servono delle misure estreme da parte del sindaco e servono subito. In tutta la provincia di Lucca si verificano episodi a dir poco allarmanti, come il furto allo sportello bancomat mediante esplosione, ma Capannori sta dando il peggio di sé grazie ad un'amministrazione sorda ai problemi dei cittadini, come la sicurezza, e troppo impegnata su altri fronti. Trovo del tutto inutile che il sindaco vada in pellegrinaggio in tutte le frazioni, dal momento che, ha avuto quasi 5 anni di tempo per risolvere i problemi che gli erano stati esposti, se non ce l'ha ancora fatta, forse è l'ora che si dedichi ad altro" afferma Maniglia.



"E' del tutto evidente come la sicurezza dei cittadini di Capannori non rientri nelle priorità della scelte politiche di questa Amministrazione Comunale e del Partito Democratico, che qui purtroppo governa. Il Ministro Salvini ha dato una svolta importante alla legittima difesa, ma se poi non c'è chi, come a Capannori, tutela i suoi cittadini, tutto diventa più difficile" conclude Andrea Recaldin.