Capannori, Lega: "Sicurezza, l'amministrazione introduca le guardie di notte"

martedì, 4 dicembre 2018, 12:25

"Dal momento che la polizia municipale non ce la fa da sola e il sindaco è restio a intervenire in merito alla sicurezza, perché non prendere spunto da comuni più virtuosi, tipo Cascina, per creare le 'sentinelle di notte' ossia dare la possibilità alle guardie giurate di interagire con i vigili e fornire loro supporto?" La proposta viene dal segretario di sezione della Lega, Marcella Maniglia, e dal commissario provinciale, Andrea Recaldin.



"I comitati di quartiere nel capannorese sono falliti come progetto, per cui occorre provare altre strade e le sentinelle potrebbero essere una di queste. Non si tratta di giustizieri della notte, la responsabilità di arresti e trattenimenti spetta sempre alle forze dell'ordine ma le guardie giurate potrebbero veramente rappresentare un valido aiuto nell'attesa che il primo cittadino si decida a fare qualcosa. Le competenze potrebbero essere svariate, ad esempio potrebbero segnalare luoghi con illuminazione scarsa, manto stradale fatiscente, abbandono dei rifiuti , macchine sospette. Auspicando che gli agenti della polizia municipale aumentino, come lega suggeriamo questa interessante alternativa del sindaco Ceccardi, sempre attenta a garantire la sicurezza dei cittadini del suo comune" -chiudono la Maniglia e Recaldin.