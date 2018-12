Capannori: sabato la presentazione del libro "Marlia. Comunità, storia e territorio"

martedì, 11 dicembre 2018, 16:32

Sabato 15 dicembre alle ore 18 nella Pieve di Santa Maria Assunta e S. Giovanni Evangelista in piazza Don Carlo Matteoni a Marlia è in programma la presentazione del volume "Marlia. Comunità, storia e territorio" di Gilberto Bedini, Paolo Bottari, Giuseppe Ghilarducci e Giorgio Tori edito da PubliEd editore in Lucca.



L'evento dedicato al libro che parla di una delle frazioni più grandi del comune si aprirà con un saluto del parroco di Marlia, Don Agostino Banducci, cui seguiranno la presentazione del sindaco Luca Menesini e gli interventi degli autori.



E' previsto un momento musicale a cura della Corale Santa Cecilia di Marlia.



Prima della presentazione del volume, alle ore 16.00 sarà inaugurata la mostra "Segni religiosi nel territorio2 a cura della parrocchia di Marlia realizzata dai ragazzi della scuola primaria di Marlia "Alessandro Manzoni" e dalla scuola secondaria di primo grado "Lorenzo Nottolini" di Lammari. Alle ore 17.00 sarà officiata la Santa Messa.