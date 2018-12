Cgil-Cisl-Uil Toscana: "Artigianato, aumenta il periodo di integrazione assegno"

venerdì, 21 dicembre 2018, 12:21

"Finalmente - si legge in una nota a firma di Mirko Lami (Cgil Toscana), Ciro Recce (Cisl Toscana), Mario Catalini (Uil Toscana) - , dopo mesi di attesa, abbiamo da Roma una buona notizia che riguarda i lavoratori dell'artigianato. Infatti è stato siglato, tra Cgil-Cisl-Uil nazionali e le parti datoriali, un accordo sperimentale per l'anno 2019 che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi sindacali per la concessione di trattamenti di integrazione di assegno ordinario fino a 20 settimane, anziché 13 come stato fino ad oggi; prevista anche l'applicazione dell'utilizzo di strumenti contrattuali, prima della sospensione o riduzione di orario contemplata dal regolamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato.



Cgil, Cisl e Uil Toscana esprimono soddisfazione per questa intesa e sono convinte di portare ai lavoratori del settore artigianato (che in Toscana sono circa 90mila) un grande risultato; le tre sigle auspicano inoltre che nel nuovo anno si sciolga quel contenzioso con l'Inps nazionale che, per una mancanza di percorso certo, tiene fermi lavoratori che possono andare in pensione o che rischiano di diventare nuovi esodati".