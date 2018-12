"Christmas run 2018", corsa podistica il 9 dicembre

Altre notizie brevi

venerdì, 7 dicembre 2018, 19:46

Oggi pomeriggio alle 16 si è inaugurata la mostra, compresa nel progetto "Una Porta per l'Arte" dell'associazione Lucchesi nel Mondo, "Lucca e dintorni". Si espongono le fotografie di Lucio Ghilardi, Riccardo Manca e Ugo Conti. L'evento espositivo è veramente di alto livello e le fotografie suscitano bellissime e profonde emozioni.

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:24

Domenica 9 dicembre, dalle ore 16, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo si terrà la quinta giornata della DECIMA edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo “L’Ora di Teatro – Un Sipario aperto sul Sociale” organizzato dalla F.I.T.A.

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:49

Il Comune di Lucca ha revocato oggi l'ordinanza di divieto di uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio, emessa lo scorso martedì 4 dicembre. Gli ulteriori prelievi eseguiti sempre dai laboratori dell'Azienza Usl Toscana Nord Ovest hanno evidenziato in modo approfondito che non sussistono problemi di...

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:03

Nuovo intervento di Geal sulla tubazione dell'acquedotto che corre lungo la via del Brennero a San Marco.

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:01

Grande il successo toscano del bando per l'efficientemnato energetico di edifici pubblici finanziati nell'ambito delle azioni previste dalla programmazione dei fondi comunitari POR FESR 2014-2020. Dopo i primi 8 milioni che hanno finanziato 17 progetti il mese scorso, arriva la seconda tranche da oltre 13 milioni di euro che, scorrendo...

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:35

Visto il perdurare degli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili nell’aria registrati negli ultimi cinque giorni e le previsioni meteo critiche, senza vento capace di disperdere le Pm10, i Comuni di Capannori e Altopascio, a tutela della salute dei cittadini, hanno prorogato di quattro giorni l’ordinanza relativa alla circolazione...

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:35

Privati e imprese potranno ricevere un primo sostegno economico per i danni subiti in seguito agli eventi di fine ottobre. In base all'ordinanza del Commissario delegato di Protezione civile firmata sulla scorta delle disposizioni nazionali che contemplano il "primo sostegno", le misure prevedono un contributo fino a un massimo di...

venerdì, 7 dicembre 2018, 14:33

Non migliorano i dati sulla qualità dell'aria e il comune di Porcari si vede costretto a estendere il divieto di accensione di impianti di riscaldamento domestico alimentati a biomasse e di circolazione stradale per i mezzi più inquinanti fino al prossimo 11 dicembre compreso.

venerdì, 7 dicembre 2018, 13:23

Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 dicembre ad Artè ci sarà la proiezione in prima visione assoluta e in esclusiva per la zona di Lucca, del film 'Roma' di Alfonso Cuaron, vincitore del Leone d'Oro come miglior film a Venezia.

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:47

Vista la nota odierna con i rilevamenti condotti da Arpat, il Comune di Lucca ha emesso una proroga all'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e l'accensione dei caminetti econtrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale.